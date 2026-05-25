Die ZenaTech-Aktie hat nach einem deutlichen Rückgang eine kräftige Gegenbewegung gezeigt. Warum der Titel kurzfristig wieder in den Fokus von Anlegern rückt und welche Chancen sich aus technischer Sicht ergeben könnten, lesen Sie hier im Überblick.ZenaTech (ISIN: CA98936T2083) verbindet Drohnentechnologie mit Software auf Basis künstlicher Intelligenz und weiteren digitalen Anwendungen. Das Unternehmen positioniert sich damit in Bereichen wie Kontrolle, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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