FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
JX LUX.GRP NEW DL -,0001 KBP0 MHY460024018
AB/FROM ONWARDS 26.05.2026 08:02 CET
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JX LUX.GRP NEW DL -,0001 KBP0 MHY460024018
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