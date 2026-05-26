Die internationale Ratingagentur Fitch Ratings hat das Finanzstärkerating der NÜRNBERGER Versicherung angehoben. Die Anhebung kommt nach Bekanntgabe der Finalisierung der Übernahme des fränkischen Versicherers durch die VIENNA INSURANCE GROUP. Die internationale Ratingagentur Fitch Ratings hat das Finanzstärke Rating der NÜRNBERGER Versicherung angehoben. Die Ratings der NÜRNBERGER Lebensversicherung AG, der NÜRNBERGER Krankenversicherung AG sowie der NÜRNBERGER Allgemeine Versicherungs-AG wurden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact