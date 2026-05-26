Regulatory News:
Groupe SEB (Paris:SK):
|Issuer
|: SEB S.A.
|Type of securities
|: actions ordinaires
|ISIN Code
|: FR0000121709
|LEI Code
|: 969500WP61NBK098AC47
|Securities repurchasing programme decided by the combined Shareholders' Meeting on May, 12th 2026
|Programme disclosed to the AMF on May, 5th 2026
|Stockbroker
|: SOCIETE GENERALE
|Nom de l'émetteur
|Code Instrument
|Code identifiant de l'émetteur (code LEI)
|Code ISIN
|Jour de la transaction
|Sens
|Code identifiant marché
|Nombre de titres
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition (€)
|Issuer Name
|Instrument Code
|LEI Code
|ISIN Code
|Date
|Way
|Exchange
|Shares
|Average Price (€)
|SEB S.A.
|SK.PA
|969500WP61NBK098AC47
|FR0000121709
|5/20/2026
|B
DXE
1,100
48.6246
|SEB S.A.
|SK.PA
|969500WP61NBK098AC47
|FR0000121709
|5/20/2026
|B
ENX
4,900
48.7275
TOTAL
6,000
48.7087
View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260526689636/en/
Contacts:
Groupe SEB
© 2026 Business Wire