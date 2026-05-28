Am 12. Juni will Elon Musk SpaceX an der Nasdaq listen. Es zeichnet sich mit einer Bewertung von 1,75 Billionen USD der größte Börsengang in der Geschichte ab. Doch auch im Rohstoffsektor wird die Pipeline an neuen Börsengängen größer. So plant Sunshine Silver das IPO an der NYSE und will bis zu 330 Mio. USD einsammeln. Und das ist nicht der einzige Rohstoffwert, der in diesem Jahr an die Börse will. DRC Gold wiederum ist eher beim Thema Übernahme interessant. Die Kanadier wollen gleich zwei Goldminen mittelfristig in Produktion bringen. Nicht zuletzt tut sich auch in Chile viel. Der größte Kupferproduzent der Welt wird immer mehr zum Eldorado für Goldminer. Kinross Gold plant nun eine milliardenschwere Investition, könnte dort aber auch mittels Zukäufen Wachstum kaufen.Den vollständigen Artikel lesen ...
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