Mitteilung der Energiekontor AG:

Ordentliche Hauptversammlung stimmt allen Tagesordnungspunkten mit breiter Mehrheit zu

Die heutige ordentliche Hauptversammlung der Energiekontor AG ("Energiekontor"), einer der führenden deutschen Projektentwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks mit Sitz in Bremen, fand als Präsenzveranstaltung in Ritterhude bei Bremen statt. Mit großer Mehrheit folgten die Aktionärinnen und Aktionäre in allen abstimmungsrelevanten Tagesordnungspunkten den Beschlussvorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat. Rund 60 Prozent des eingetragenen Grundkapitals waren vertreten. Zudem informierte der Vorstand über die planmäßige operative Entwicklung im laufenden Geschäftsjahr, aktuelle Herausforderungen in den Kernmärkten sowie die Bestätigung der bestehenden Jahres- und Mittelfristziele.

Alle Tagesordnungspunkte mit großer Mehrheit angenommen

Die Hauptversammlung entlastete die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats und stimmte unter anderem der Wahl des Abschluss- und ...

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