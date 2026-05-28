Paris - Digital Realty, die weltweit grösste cloud- und carrier-neutrale Rechenzentrumsplattform, geht eine strategische Partnerschaft mit Mistral AI ein, um die fortschrittliche Rechenkapazität auszubauen und lokalisierte KI-Implementierungen zu unterstützen. Diese Infrastrukturerweiterung ermöglicht es Mistral AI, seine KI-Dienste zu skalieren und seinen Kunden einen lokalisierten, sicheren Zugang zu fortschrittlichen KI-Lösungen zu bieten. Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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