Nexeon, ein britischer Hersteller von Anodenmaterialien auf Siliziumbasis für Lithium-Ionen-Akkus, begrüßt den japanischen Fahrzeughersteller Honda als neuen Investor. Die Finanzierung in unbekannter Höhe soll das weitere Wachstum von Nexeon und die Weiterentwicklung seiner Siliziumanodenmaterialien unterstützen. Honda tätigt die Beteiligung an Nexeon über sein globales Open-Innovation-Programm Honda Xcelerator Ventures, das sich an innovativen Startups ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net