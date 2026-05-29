Stockholm, 29. Mai 2026 - Das Bergbauunternehmen Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: "BAT" und Börse Stuttgart: "EBM"; kurz: "Eurobattery Minerals" oder "das Unternehmen") hat heute seinen Zwischenbericht für den Zeitraum Januar bis März 2026 veröffentlicht. Das Unternehmen tut dies mit einer deutlich gestärkten Finanzposition, nachdem sämtliche Wandelanleihen vollständig umgewandelt, die Finanzierung für die weitere Projektentwicklung gesichert und die Sichtbarkeit am Kapitalmarkt durch die von Mangold Fondkommission AB initiierte unabhängige Analystencoverage erhöht wurde.
"Wir treten nun in eine neue Phase für Eurobattery Minerals ein. Mit gesicherter Finanzierung, einer gestärkten Bilanz und Projekten, die kontinuierlich voranschreiten, ist unser Fokus klar: Umsetzung, Produktion und langfristige Wertschöpfung durch verantwortungsvoll gewonnene Mineralien aus Europa für Europa. Die Arbeiten am San-Juan-Wolframprojekt entwickeln sich planmäßig, und der Produktionsstart wird für das erste Quartal 2027 erwartet", sagt Roberto García Martínez, CEO von Eurobattery Minerals AB.
Strategische und operative Highlights im ersten Quartal 2026
Finanzielle Schlüsselzahlen für Q1-2026
Detaillierte Finanzinformationen
Der Zwischenbericht für den Zeitraum Januar-März 2026 von Eurobattery Minerals AB steht auf der Unternehmenswebsite zum download bereit.
Information gemäß der EU-Marktmissbrauchsverordnung
Diese Information ist eine Information, zu deren Veröffentlichung Eurobattery Minerals gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch (Market Abuse Regulation, MAR) verpflichtet ist. Die Informationen wurden am 29. Mai 2026 am 17:30 Uhr MESZ durch die unten genannten Kontaktpersonen zur Veröffentlichung eingereicht.
Sprachversionen
Eurobattery Minerals AB veröffentlicht Informationen in englischer, schwedischer und deutscher Sprache zur Vereinfachung für unsere Aktionäre und Stakeholder. Im Falle von Abweichungen oder Unstimmigkeiten zwischen den Sprachversionen ist die englische Version maßgebend.
Über Eurobattery Minerals
Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am schwedischen Nordic Growth Market (BAT) sowie der deutschen Börse Stuttgart (EBM) notiert ist. Mit der Vision, Europa bei verantwortungsvoll gewonnenen Mineralien unabhängiger zu machen, konzentriert sich das Unternehmen auf die Entwicklung von Bergbauprojekten in Europa, um kritische Rohstoffe bereitzustellen, Europas Versorgungssicherheit zu stärken und den Übergang zu einer nachhaltigeren Gesellschaft zu unterstützen.
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Kontakte
Roberto García Martínez - CEO
E-Mail: info@eurobatteryminerals.com
Ansprechpartner Investor Relations
E-Mail: ir@eurobatteryminerals.com
Mentor
Mangold Fondkommission AB ist der Mentor von Eurobattery Minerals AB
Tel.: +46 (0)8 503 015 50
E-Mail: ca@mangold.se
Ende der Pressemitteilung
Emittent/Herausgeber: Eurobattery Minerals AB
Schlagwort(e): Energie
29.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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