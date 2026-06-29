

EQS-Media / 29.06.2026 / 08:20 CET/CEST

Stockholm, 29. Juni 2026 - Das Bergbauunternehmen Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: " BAT " und Börse Stuttgart: " EBM "; im Folgenden "Eurobattery Minerals" oder das "Unternehmen") gibt heute die Ernennung von Alba Valle Pajares zur technischen Betriebsleiterin (Directora Facultativa) von Tungsten San Juan bekannt. Sie verstärkt das Team um den kürzlich ernannten Projektleiter Pedro Jiménez de Francisco. Beide werden künftig dauerhaft vor Ort am San-Juan-Wolframprojekt in A Gudiña (Galicien) tätig sein. Mit diesen Ernennungen stärkt Eurobattery Minerals die technische und operative Organisation von Tungsten San Juan weiter und bereitet das Projekt auf die nächste Phase der industriellen Entwicklung vor. Alba Valle Pajares ist Bergbauingenieurin und verfügt über langjährige operative Erfahrung. Fünf Jahre lang war sie als Directora Facultativa und Produktionsleiterin für Rohstoffe bei CEMEX Spanien tätig. Zuvor hatte sie technische Positionen bei Cementos Portland und Cupa Pizarras inne. Sie bringt umfassende Erfahrung in den Bereichen Minenplanung und -überwachung, Aufbereitungsanlagen, Arbeitssicherheit sowie Führung operativer Teams mit. Pedro Jiménez de Francisco verfügt über umfassende Erfahrung im Wolframbergbau. Zuvor war er als Werksleiter der Wolframmine Barruecopardo in der Provinz Salamanca tätig. Mit seiner Ernennung stärkt Tungsten San Juan seine Kompetenzen in den Bereichen Mineralaufbereitung, Produktion und Bergbaubetrieb weiter. "Jetzt geht es an die Umsetzung. Vor uns liegt eine intensive Projektphase, die wir mit einer starken Organisation und einer dauerhaften Präsenz in A Gudiña angehen wollen. Die tägliche Nähe zum Betrieb, zu unseren lokalen Lieferanten und zum Projektteam wird entscheidend dafür sein, das Projekt erfolgreich voranzubringen", sagt Pedro Jiménez de Francisco, Projektleiter von Tungsten San Juan. Die verstärkte operative Organisation folgt auf die kürzlich bekannt gegebene Finanzierungsvereinbarung mit Loft Capital und erfolgt parallel zu den vorbereitenden Arbeiten für die künftige Mineralaufbereitungsanlage. Das Unternehmen sieht diese organisatorischen Veränderungen als wichtigen Schritt, um das San-Juan-Projekt in eine stärker auf die Umsetzung ausgerichtete Phase zu führen - mit erhöhter technischer Kapazität vor Ort und einer auf die industrielle Entwicklung ausgerichteten Organisation. Ziel bleibt es, die Produktion im ersten Quartal 2027 aufzunehmen. "Mit der Ernennung von Alba Valle Pajares und Pedro Jiménez de Francisco stärken wir das Team von Tungsten San Juan deutlich und erhöhen unsere operative Umsetzungskraft vor Ort. Wir treten in eine neue Phase des Projekts ein und verfügen über eine technische Organisation, die bestens darauf vorbereitet ist, die nächsten wichtigen Meilensteine zu erreichen und das Projekt konsequent in Richtung Produktionsaufnahme weiterzuentwickeln", sagt Roberto García Martínez, CEO von Eurobattery Minerals. Im Zuge dieser Personalverstärkungen beendet Agne Ahlenius seine leitende Funktion, nachdem er die Anfangsphase von Tungsten San Juan maßgeblich mitgestaltet und in den vergangenen Monaten den Übergang zu Pedro Jiménez de Francisco als Projektleiter begleitet hat. Das Unternehmen dankt ihm für seinen wertvollen Beitrag während dieser ersten Projektphase und wünscht ihm für seine berufliche Zukunft alles Gute.



Sprachversionen Eurobattery Minerals AB veröffentlicht Informationen in englischer, schwedischer und deutscher Sprache zur Vereinfachung für unsere Aktionäre und Stakeholder. Im Falle von Abweichungen oder Unstimmigkeiten zwischen den Sprachversionen ist die englische Version maßgebend. Über Eurobattery Minerals Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am schwedischen Nordic Growth Market ( BAT ) sowie der deutschen Börse Stuttgart ( EBM ) notiert ist. Mit der Vision, Europa bei verantwortungsvoll gewonnenen Mineralien unabhängiger zu machen, konzentriert sich das Unternehmen auf die Entwicklung von Bergbauprojekten in Europa, um kritische Rohstoffe bereitzustellen, Europas Versorgungssicherheit zu stärken und den Übergang zu einer nachhaltigeren Gesellschaft zu unterstützen. Bitte besuchen Sie eurobatteryminerals.com für weitere Informationen. Folgen Sie uns gerne auch auf LinkedIn . Kontakte Roberto García Martínez - CEO E-Mail: info@eurobatteryminerals.com Ansprechpartner Investor Relations E-Mail: ir@eurobatteryminerals.com Mentor Mangold Fondkommission AB ist der Mentor von Eurobattery Minerals AB Tel.: +46 (0)8 503 015 50 E-Mail: ca@mangold.se



Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: Eurobattery Minerals AB

Schlagwort(e): Energie



29.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News