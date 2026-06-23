

EQS-Media / 23.06.2026 / 08:20 CET/CEST

Stockholm, 23. Juni 2026 - Das Bergbauunternehmen Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: "BAT" und Börse Stuttgart: "EBM"; nachfolgend "Eurobattery Minerals" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass die Gesellschafterversammlung seiner spanischen Tochtergesellschaft Tungsten San Juan S.L. ("TSJ") eine Kapitalerhöhung beschlossen hat, durch die Eurobattery Minerals seine Beteiligung an TSJ auf 58,58 % erhöht hat. Die Kapitalerhöhung ist von der Gesellschafterversammlung der Tungsten San Juan S.L. beschlossen worden und wurde heute, am 23. Juni 2026, formell eingetragen. Die Transaktion erfolgte im Rahmen einer Umwandlung von Fremd- in Eigenkapital, bei der Eurobattery Minerals zuvor an TSJ gewährte Gesellschafterdarlehen in Höhe von 700.000 EUR in Eigenkapital umwandelte. Infolge der Transaktion erhöhte sich die Beteiligung von Eurobattery Minerals an Tungsten San Juan von 51 % auf 58,58 %. Die Transaktion unterstreicht das Engagement des Unternehmens für das San-Juan-Wolframprojekt in A Gudiña (Ourense, Galicien) sowie das Ziel, die Produktion im ersten Quartal 2027 aufzunehmen. Die erhöhte Beteiligung stellt einen weiteren Meilenstein in der Entwicklung des Projekts dar und stärkt die Position von Eurobattery Minerals als Mehrheitsgesellschafter von TSJ zusätzlich. "Die Erhöhung unserer Beteiligung auf 58,58 % zeigt unser unverändert starkes Engagement für das Projekt San Juan", sagte Roberto García Martínez, CEO von Eurobattery Minerals. "Die Arbeiten verlaufen planmäßig. Die metallurgischen Testarbeiten machen weiterhin Fortschritte, und auch die Engineering- und Planungsarbeiten für die zukünftige Aufbereitungsanlage schreiten wie vorgesehen voran. Jeder dieser Schritte bringt uns unserem Ziel näher, im ersten Quartal 2027 mit der Produktion von verantwortungsvoll erzeugtem europäischem Wolfram zu beginnen. In einer Zeit, in der Europa seine strategische Autonomie stärken und den Zugang zu kritischen Rohstoffen sichern will, bietet San Juan die Möglichkeit, zu einer widerstandsfähigeren und wettbewerbsfähigeren europäischen Lieferkette beizutragen." Das Projekt San Juan verfügt über alle für den Bergbaubetrieb erforderlichen Genehmigungen und ist Teil der Strategie von Eurobattery Minerals, verantwortungsvoll gewonnene Mineralien aus Europa, für Europa bereitzustellen.



Sprachversionen Eurobattery Minerals AB veröffentlicht Informationen in englischer, schwedischer und deutscher Sprache zur Vereinfachung für unsere Aktionäre und Stakeholder. Im Falle von Abweichungen oder Unstimmigkeiten zwischen den Sprachversionen ist die englische Version maßgebend. Über Eurobattery Minerals Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am schwedischen Nordic Growth Market ( BAT ) sowie der deutschen Börse Stuttgart ( EBM ) notiert ist. Mit der Vision, Europa bei verantwortungsvoll gewonnenen Mineralien unabhängiger zu machen, konzentriert sich das Unternehmen auf die Entwicklung von Bergbauprojekten in Europa, um kritische Rohstoffe bereitzustellen, Europas Versorgungssicherheit zu stärken und den Übergang zu einer nachhaltigeren Gesellschaft zu unterstützen. Bitte besuchen Sie eurobatteryminerals.com für weitere Informationen. Folgen Sie uns gerne auch auf LinkedIn . Kontakt Eurobattery Minerals AB Roberto García Martínez - CEO E-Mail: info@eurobatteryminerals.com Ansprechpartner Investor Relations E-Mail: ir@eurobatteryminerals.com Mentor Mangold Fondkommission AB ist der Mentor von Eurobattery Minerals AB Tel.: +46 (0)8 503 015 50 E-Mail: ca@mangold.se



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Emittent/Herausgeber: Eurobattery Minerals AB

Schlagwort(e): Energie



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