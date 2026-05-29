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Nur ein paar Dutzend Unternehmen weltweit können einen eigenen Quantencomputer ihr Eigen nennen.

QuantumX Labs (WKN: A40KCG) ist ab nun in dieser Elitegruppe, was eine drastische Neubewertung dieses Smallcap Unternehmens auslösen kann. Wir haben versucht herauszufinden, wie massiv diese ausfallen wird und das Ergebnis ist wirklich verblüffend!

- Bitte beachten Sie unbedingt die vollständigen Ad-hoc-Nachrichten und Filings bei den Behörden sowie die bestehenden Interessenkonflikte und den Disclaimer weiter unten im Text. - Advertorial/Werbung (Auftraggeber: Quantum X Labs Inc. (WKN: A40KCG) ] -

Kein einziges dieser Unternehmen hat einen fehlerfreien Quantencomputer:

QuantumX Labs (WKN: A40KCG) präsentiert einen Neutral-Atom-Quantencomputer mit mehr als 50 Qubits und peilt für Ende H1 2027 einen Meilenstein von Tausenden Qubits an.

Quantum X Labs Launches a 50+ Qubits, Neutral-Atom Quantum Computing Planning a Thousands Qubit Milestone by End of H1 2027

Die Strategie für logische Qubit-Pfade zielt auf die Integration des Fehlerkorrekturtransformators des Unternehmens ab, um eine modulare Infrastruktur zu erreichen.

QuantumX Labs (WKN: A40KCG) stellt seine Quantencomputerplattform für neutrale Atome vor, die über eine proprietäre Atomkühlungstechnologie verfügt.

Die neue Plattform nutzt fortschrittliche Laserkühlung in Kombination mit dynamisch rekonfigurierbaren optischen Pinzettenarrays. Diese Architektur ermöglicht das schnelle und hochpräzise Laden von großflächigen Qubit-Registern, verlängerte Kohärenzzeiten und native Unterstützung für leistungsstarke Rydberg-vermittelte Zwei-Qubit-Gatter.

Die Qubit-Strategie des Unternehmens zielt darauf ab, bis Ende des ersten Halbjahres 2027 Tausende von Qubits zu erreichen. Zu den logischen Wegen gehört die Integration des patentierten Deep-Transformer-Decoders des Unternehmens (US12294387B2). Dieses KI-basierte Fehlerkorrektursystem ist eng mit dem Neutralatom-Kontrollstapel gekoppelt. Mithilfe von syndromgeführter Dekodierung etabliert es eine Rückkopplungsschleife mit geringer Latenz, die die hochpräzisen Ausgaben der Rydberg-Gatter in Echtzeit verarbeitet. Dieses einzigartige Hardware-KI-Co-Design reduziert den Rechenaufwand drastisch und ebnet den Weg für fehlertolerante logische Qubit-Operationen in Echtzeit.

"Unser Ziel ist es, sowohl die Anzahl physikalischer Qubits weiter zu erhöhen als auch eine modulare Plattform mit Fehlerkorrekturarchitektur aufzubauen. Durch die Kombination modernster Hardware für neutrale Atome mit unserer proprietären KI-gestützten Fehlerkorrektur meistern wir eine der größten Herausforderungen in diesem Bereich und erreichen sowohl hohe Leistung als auch effiziente Fehlerbehandlung in großem Umfang." - ", Prof. Nir Sharon, Chief Quantum Technology Scientist von QuantumX Labs (WKN: A40KCG)

News Fazit:

Derzeit gibt es weltweit keinen einzigen fehlerfreien Quantencomputer. Auch die Maschine von QuantumX Labs (WKN: A40KCG) - Börsenbewertung 60 Mio. USD - wird es nicht sein. Die Masterfrage ist nun: Mit welcher Summe muss man diesen Computer bewerten?" Unsere Schätzungen decken sich grob mit den Ergebnissen einiger KI-Chatbots:

Ein 50-Qubit-System allein würde heute vermutlich im mittleren dreistelligen Millionenbereich bis niedrigen Milliardenbereich bewertet - je nach Technologie, IP-Portfolio, Team und Kundenverträgen. (Quelle).

Aber QuantumX Labs (WKN: A40KCG) möchte gar keine Computer bauen sondern mit ihrer patentierten Technologie die Rechenfehler ausmerzen. Gelingt dies, dann potenziert sich diese Bewertung:

Wenn das Unternehmen 50 fehlerkorrigierte (logische) Qubits vorweisen könnte, wäre dies ein wissenschaftlicher Durchbruch. Eine solche Maschine könnte heutige Supercomputer bei Weitem in den Schatten stellen. Die Bewertung eines solchen Unternehmens würde in die Milliarden gehen (Quelle).

Das ist die Chance, die einem Investment in QuantumX Labs (WKN: A40KCG) innewohnt!

Der "Flaschenhals" der Quantenrevolution - und warum genau hier die größten Gewinne entstehen könnten

Die meisten Investoren blicken beim Thema Quantencomputing noch immer auf das Offensichtliche: immer mehr Qubits, immer größere Maschinen, immer spektakulärere Durchbrüche von Konzernen wie IBM oder Google. Es ist die gleiche Denkweise, die auch die frühen Jahre der künstlichen Intelligenz geprägt hat.

Doch wer sich erinnert: Der eigentliche KI-Boom begann nicht mit noch mehr Daten oder noch größeren Modellen allein - sondern mit dem Drumherum, die diese überhaupt erst nutzbar machte. GPUs, Software-Frameworks, skalierbare Tools. Erst als diese Schicht funktionierte, wurde aus der KI-Vision Realität.

Im Quantencomputing stehen wir heute exakt an diesem Punkt.

Noch gibt es keinen Quantencomputer, der klassische Systeme wirklich verdrängen kann. Der Grund ist ebenso simpel wie fundamental: Fehler. Qubits sind fragil, sie verlieren ihre Zustände, sie interagieren störanfällig mit ihrer Umgebung. Kurz gesagt - sie rechnen, aber nicht zuverlässig genug. Für ein logisches Qubit benötigt kann Hunderte oder sogar Tausende physikalische Qubits damit dieses funktioniert - dennoch gibt es immer noch eine nicht tolerierbare Fehlerquote zwischen 10?³ und 10?4.

Und genau hier beginnt die eigentliche Investment-Story.

Denn während große Namen wie IBM, Google oder Microsoft Milliarden in Hardware stecken, verschiebt sich der Fokus der Branche im Hintergrund längst. Nicht mehr die Anzahl der Qubits entscheidet, sondern die Fähigkeit, Fehler zu kontrollieren.

Erst die Kontrolle der Qubit Rechenfehler macht aus dem aus Experiment monetisierbare Wirtschaft.

Quantum X Labs Inc.

WKN: A40KCG, ISIN: US9267113002, Nasdaq: QXR

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Das Unternehmen konzentriert sich (neben weiteren Quantencomputer relevanten Themen) auf eine Ebene, die viele Investoren noch übersehen: die Software und Algorithmen, die Quantencomputer überhaupt erst stabil nutzbar machen.

Der Ansatz ist dabei bemerkenswert modern. QuantumX Labs (WKN: A40KCG) nutzt KI - genauer gesagt transformerbasierte Modelle - um Fehler in Echtzeit zu erkennen und zu korrigieren. Nicht starr, nicht regelbasiert, sondern adaptiv. Das System lernt, wie sich Fehler in realen Quantenprozessoren verhalten, und optimiert genau das, worauf es am Ende ankommt: das korrekte Endergebnis.

Das mag technisch klingen, ist aber ökonomisch hoch relevant. Denn in einer Welt, in der jeder zusätzliche Qubit Millionen kostet, kann bessere Fehlerkorrektur plötzlich mehr Wert schaffen als neue Hardware.

Hier entsteht eine Parallele, die man als Investor nicht ignorieren sollte.

Während viele börsennotierte Quantum-Unternehmen wie IonQ oder Rigetti Computing weiterhin kapitalintensiv an physischer Infrastruktur arbeiten, positionieren sich Software-Player wie QuantumX Labs (WKN: A40KCG) als mögliche "Pick-and-Shovel"-Gewinner. Also jene Unternehmen, die nicht selbst nach Gold graben - sondern die Werkzeuge liefern, ohne die niemand erfolgreich graben kann.

Diese Rolle ist historisch oft die lukrativere.

Die Präsentation deutet zudem darauf hin, dass QuantumX Labs (WKN: A40KCG) mehr als nur ein einzelnes Produkt entwickelt. Mit einer Simulationsplattform, Benchmarking-Tools und einem klaren SaaS-Ansatz entsteht ein Ökosystem, das sich tief in die Entwicklungsprozesse anderer Quantum-Firmen integrieren könnte. Wer einmal darauf aufbaut, wechselt nicht so leicht.

Das ist kein Zufall, sondern Strategie.

Denn der Markt, in den sich das Unternehmen bewegt, ist gewaltig. Schätzungen gehen von mehreren hundert Milliarden Dollar wirtschaftlichem Potenzial in den kommenden Jahrzehnten aus. Doch dieses Potenzial wird nur dann realisiert, wenn die Technologie zuverlässig funktioniert. Und genau diese Zuverlässigkeit ist aktuell das Nadelöhr.

Natürlich ist das kein Selbstläufer. Die Kehrseite dieser frühen Positionierung ist offensichtlich: Umsätze werden laut Planung erst gegen Ende des Jahrzehnts erwartet. Das Geschäftsmodell muss sich erst noch im Markt beweisen. Und wie in jeder tiefen Tech-Revolution besteht immer das Risiko, dass sich technologische Ansätze schneller verändern als erwartet.

Doch genau hier liegt auch die Chance.

Denn während viele Investoren erst einsteigen, wenn Umsätze sichtbar und Risiken reduziert sind, entstehen die größten Renditen oft in genau dieser Phase - wenn ein Unternehmen noch als Nische wahrgenommen wird, obwohl es sich strategisch bereits im Zentrum einer zukünftigen Wertschöpfungskette positioniert.

QuantumX Labs (WKN: A40KCG) ist kein fertiger Gewinner. Aber es ist ein Unternehmen, das dort ansetzt, wo die gesamte Branche früher oder später durch muss.

Und das macht die Story so interessant.

Denn wenn Quantencomputing tatsächlich den Weg geht, den viele erwarten, dann werden nicht nur die sichtbarsten Namen profitieren. Sondern vor allem jene, die im Hintergrund die entscheidenden Probleme lösen.

Oder anders formuliert:

Die nächste große Chance im Quantenmarkt könnte nicht dort liegen, wo die meisten hinschauen - sondern genau dort, wo es heute noch am schwierigsten ist.

Aber das ist nur ein Thema, das Quantum C Labs abdeckt

CliniQuantum - Quantenbasierte klinische Datenanalyse

Nutzung von Quantencomputerprinzipien zur effizienteren Speicherung, Verarbeitung und Analyse von Biodaten im Vergleich zu aktuellen Technologien. Eine Plattform, die Bioinformatik, Quantencomputing und klinische Datenauswertung kombiniert.

Ziel: Die Identifizierung verborgener biologischer Strukturen und Wirkmechanismen, die mit klassischen Methoden nicht erfasst werden. Entwicklung der ersten quantenbasierten klinischen Analyseplattform, die Biologie auf Omics-Ebene mit Studienergebnissen verknüpft. Das Ziel ist es, innerhalb bestehender Stichproben relevante Subpopulationen und Behandlungsmechanismen zu identifizieren - und so Studien intelligenter, schneller und biologisch präziser zu gestalten.

Quantum Gyro - Präzise Bewegungserfassung ohne bewegliche Teile

Ein NMR-Gyroskop, das Drehbewegungen über Änderungen der Larmor-Frequenz misst. Dank eines optisch gepumpten Magnetometers werden selbst minimale magnetische Änderungen erkannt - die Grundlage für hochpräzise Navigationssysteme der nächsten Generation, die keine Satelliten mehr benötigten.

QuantumQ Security - Kommunikation mit physikalisch garantierter Sicherheit

Ziel ist es, den Schutz der nächsten Generation durch den Einsatz von Quantentechnologien zu verbessern. Effektiver Schutz unabhängig von Rechenleistung auch gegen Quantenangriffe, die auch physikalisch verifizierte Abhörsicherheit gewährleistet.

Branchenvergleich der Quanten-Aktien in den identen Forschungsfeldern!

Mehr Infos: https://quantumxlabs.xyz/

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