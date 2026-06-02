Der DAX hat zum Wochenstart etwas Federn lassen müssen. Am Montag ging er mit einem Minus von 0,4 Prozent bei 25.003,04 Zählern aus dem Handel. Der Start in den Dienstag sieht wieder etwas freundlicher aus. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,4 Prozent höher auf 25.098 Punkte.Im Blickfeld bleibt weiterhin die Lage im Nahen Osten. Bislang gibt es zwar weiterhin keine nachhaltige Friedensvereinbarung zwischen den USA und dem Iran. US-Präsident Donald Trump hält eine Grundsatzvereinbarung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär