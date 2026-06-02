Glattbrugg - Implenia gibt Gas: Der grösste Schweizer Baukonzern will in ein bis drei Jahren den Umsatz um bis zu 1 Milliarde Franken steigern. In drei bis fünf Jahren soll der Umsatz gar auf 5 bis 10 Milliarden Franken wachsen. Dies gab Implenia am Dienstag in einer Präsentation für Analysten und Investoren bekannt. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen einen Umsatz von 3,48 Milliarden Franken eingefahren. Dass Implenia ehrgeizige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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