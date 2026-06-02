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DZ Bank
02.06.2026 10:41 Uhr
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Workday: Anstieg der Abonnementeinnahmen und "Agentic AI"-Strategie untermauern die Wachstumsperspektive!

Workday: Anstieg der Abonnementeinnahmen und "Agentic AI"-Strategie untermauern die Wachstumsperspektive!


Die jüngsten Finanzergebnisse von Workday Inc. (WDAY) haben die Erwartungen des Marktes übertroffen und der Aktie neuen Auftrieb verliehen. Dank einer konsequenten Integration von künstlicher Intelligenz in die Kernprodukte und einer spürbaren Erholung im gesamten Softwaresektor blickt das Unternehmen auf ein erfolgreiches erstes Quartal zurück.

Q1-Zahlen übertreffen die Erwartungen

Am 21. Mai präsentierte Workday Inc. solide Ergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027, die sowohl die eigenen Prognosen als auch die Schätzungen der Wall Street übertrafen. Der Gesamtumsatz stieg im Jahresvergleich um rund 13 Prozent auf 2,542 Milliarden US-Dollar. Besonders erfreulich aus Sicht des Unternehmens ist das robuste Wachstum der Abonnementeinnahmen, die mit 2,354 Milliarden US-Dollar das Fundament der langfristigen Geschäftsentwicklung bilden. Auch bei der Profitabilität setzte Workday ein klares Zeichen: Der bereinigte Gewinn pro Aktie (EPS) landete bei 2,66 US-Dollar und schlug damit die Erwartungen von 2,52 US-Dollar deutlich. Der kurzfristige Auftragsbestand, ausgedrückt durch die 12-Monats-cRPO, kletterte um 15,5 Prozent auf 8,81 Milliarden US-Dollar, was die verlässliche Vorhersehbarkeit künftiger Zahlungsströme unterstreicht.





Endlos Turbo Long 89,1104 open end: Basiswert Workday

DU8AC4
Quelle: DZ BANK: Geld 02.06. 09:30:23, Brief 02.06. 09:30:23
5,70 EUR5,83 EUR -3,23%Basiswertkurs: 157,20 USD
Geld in EUR Brief in EURDiff. Vortag in %Quelle: NASDAQ, 01:43:35
Basispreis89,1104 USDKnock-Out-Barriere89,1104 USD
Hebel2,29xAbstand zum Basispreis in %43,31%
Abstand zum Knock-Out in %43,31%Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße0,10

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Marvin Herzberger





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