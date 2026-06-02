Workday: Anstieg der Abonnementeinnahmen und "Agentic AI"-Strategie untermauern die Wachstumsperspektive!
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