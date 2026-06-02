Die Brandenburger Enertrag will das Geschäft mit erneuerbaren Energien in Frankreich kräftig ausbauen. Bis 2030 strebt die Gruppe eine installierte Kapazität von einem Gigawatt an. Das deutsche Erneuerbare-Energien-Unternehmen Enertrag plant, 1,1 Milliarden Euro für den Aufbau neuer Energieinfrastrukturen in Frankreich zu investieren. Wie die Gesellschaft mitteilte, ist sie seit über 25 Jahren auf dem französischen Markt tätig. Konkret plane sie die Inbetriebnahme von mindestens 100 Megawatt (MW) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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