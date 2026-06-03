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Wenn Energie planbare Rendite schafft. SEICON Energy GmbH begibt Unternehmensanleihe 2026/2031 mit 7,50 % Festzins p.a.



03.06.2026 / 08:00 CET/CEST

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Corporate News / Anleihe-Emission | 01. Juni 2026 Wenn Energie planbare Rendite schafft. SEICON Energy GmbH begibt Unternehmensanleihe 2026/2031 mit 7,50 % Festzins p.a. Die SEICON Energy GmbH (SEICON), die eine integrierte Energieplattform für den deutschen Mittelstand betreibt, finanziert mit der Anleihe-Emission drei strategische Wachstumsbereiche: die Vorfinanzierung bereits unterzeichneter Verträge zum Bau von Photovoltaikanlagen, den Ausbau der Strom- und Gasvermittlung sowie den Aufbau des digitalen Vergleichsportals comparista. Berlin, 01. Juni 2026. Die SEICON Energy GmbH (SEICON), die eine integrierte Energieplattform für den deutschen Mittelstand betreibt und ausbaut, begibt die SEICON Anleihe 2026/2031 (WKN A46ZWV / ISIN DE000A46ZWV5) mit einem Gesamtvolumen von bis zu 20 Mio. EUR. Davon werden bis zu 8 Mio. EUR im Rahmen eines öffentlichen Angebots auf Basis des BaFin-gestatteten Wertpapier-Informationsblatts (WIB) vom 18.05.2026 angeboten; weitere bis zu 12 Mio. EUR werden als Privatplatzierung (Ausgabebetrag mindestens 100.000 EUR) begeben. Die Anleihe ist mit 7,50 % p.a. fest verzinst, läuft fünf Jahre (01.06.2026 bis 01.06.2031) und kann von Anlegern ab 1.000 EUR gezeichnet werden. Die Einbeziehung in den Open Market / Freiverkehr ist geplant. Erste Zinszahlung: 01.06.2027. Alle Informationen und Zeichnungsunterlagen unter www.seicon.energy/anleihe . Marktgetriebene Energieversorgung statt Förderlogik SEICON betreibt eine vertikal integrierte Energieplattform mit vier eigenständigen Geschäftsbereichen, die als gemeinsame Wertschöpfungskette wirken: 01 Energiebeschaffung: Tarifoptimierung Strom & Gas für KMU und Industrie, CO2-Zertifikate (CSRD), Energieaudits (DIN EN 16247); 275+ aktive B2B-Bestandskunden

Tarifoptimierung Strom & Gas für KMU und Industrie, CO2-Zertifikate (CSRD), Energieaudits (DIN EN 16247); 275+ aktive B2B-Bestandskunden 02 Energieerzeugung: Schlüsselfertige Gewerbe-PV-Dachanlagen, utility-scale PV-Parks & Batteriespeicher; 500+ MWp Projektpipeline; PV-Stromgestehung unterhalb der aktuellen Gewerbestrompreise

Schlüsselfertige Gewerbe-PV-Dachanlagen, utility-scale PV-Parks & Batteriespeicher; 500+ MWp Projektpipeline; PV-Stromgestehung unterhalb der aktuellen Gewerbestrompreise 03 Energieinvestment: Strukturierte Investmentprodukte (u.a. IAB-Sonnenpakete nach § 7g EStG)

Strukturierte Investmentprodukte (u.a. IAB-Sonnenpakete nach § 7g EStG) 04 comparista: B2B-Vergleichsportal für Strom, Gas & CO2-Zertifikate; Launch geplant für 01.06.2027 Das Modell adressiert einen Markt mit strukturellem Kostendruck: Hohe Strom- und Gaspreise belasten den deutschen Mittelstand und benachteiligen die Industrie laut DIHK im internationalen Wettbewerb. Gleichzeitig bleibt das Potenzial großer Gewerbedächer für Photovoltaik in Deutschland weitgehend ungenutzt. Von rund 32.500 großen Gewerbedächern in Deutschland sind aktuell weniger als 10 % mit Photovoltaik belegt. SEICON verbindet diese Nachfrage mit eigener Erzeugung und schafft so messbare Einsparungen für Mittelstand und Industrie. Planbar, weil real: Vom Vertrag zum Cashflow Das Geschäftsmodell von SEICON basiert auf realer Marktnachfrage und ist unabhängig von Förderzyklen. Bestehende Liefer- und Vermittlungsverträge, betriebsbereite Photovoltaikanlagen und kalkulierbare Margen bilden die Basis nachhaltigen Wachstums und belastbarer Cashflows. "'Wenn Energie planbare Rendite schafft' ist keine Vision, sondern die Beschreibung dessen, was wir täglich operativ leisten. Mit der SEICON Anleihe 2026/2031 öffnen wir unser etabliertes Geschäftsmodell erstmals für eine breite Anlegerschaft. Das BaFin-gestattete Wertpapier-Informationsblatt schafft die regulatorische Grundlage für den niedrigschwelligen Zugang: Bereits ab 1.000 EUR Zeichnungssumme können Privatanleger an unserem Wachstum teilhaben und erhalten dafür einen festen Zinskupon von 7,50 % p.a. über fünf Jahre. Parallel adressieren wir über die Privatplatzierung qualifizierte und professionelle Investoren. Diese duale Struktur verbreitert unsere Investorenbasis und schafft Stabilität für unser geplantes Wachstum." Paul Herrmann, Gründer und Geschäftsführer SEICON Energy GmbH. Mittelverwendung im Überblick Die Nettoemissionserlöse fließen gemäß WIB vom 18.05.2026 zu rund je einem Drittel in drei Wachstumsbereiche: ca. 33 % in die Vorfinanzierung bereits unterzeichneter Verträge zum Bau von Photovoltaikanlagen bis zur Fertigstellung, ca. 33 % in den Ausbau des B2C- und B2B-Geschäfts mit Strom- und Gasvermittlung (Marketing, Erwerb von Kundenverträgen) sowie ca. 34 % in den Aufbau des B2B-Vergleichsportals comparista (IT, Software, Personal). Bis der vollständige Nettoemissionserlös erzielt wird, erfolgt die Verwendung anteilig. Eckdaten der SEICON Anleihe 2026/2031 Emittentin SEICON Energy GmbH, Berlin Wertpapierart Inhaberschuldverschreibung Volumen bis zu 20 Mio. EUR (davon bis zu 8 Mio. EUR über öffentliches Angebot und bis zu 12 Mio. EUR über Privatplatzierung) Verzinsung p.a. 7,50 % (fest) Laufzeit 5 Jahre (01.06.2026 bis 01.06.2031) Zinszahlung jährlich, erstmals 01.06.2027 Rückzahlungskurs 100 % Stückelung / Mindestanlage 1.000 EUR WKN / ISIN A46ZWV / DE000A46ZWV5 Zahlstelle mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG Börsennotierung geplant Open Market / Freiverkehr Angebotszeitraum öffentl. Angebot vorbehaltlich vorzeitiger Schließung bis 15.04.2027 Grundlage öffentl. Angebot BaFin-gestattetes WIB vom 18.05.2026

Zeichnung und weitere Informationen Alle Details zur Anleihe, das BaFin-gestattete Wertpapier-Informationsblatt (WIB), das Anleger-Whitepaper sowie die Zeichnungsunterlagen sind abrufbar unter: www.seicon.energy/anleihe Über SEICON Energy GmbH Die SEICON Energy GmbH mit Sitz in Berlin betreibt eine integrierte Energieplattform für den deutschen Mittelstand. Vier eigenständige Geschäftsbereiche - Energiebeschaffung, Energieerzeugung, Energieinvestment und das digitale Vergleichsportal comparista - wirken als gemeinsame Wertschöpfungskette. Das Unternehmen verfügt über eine Projektpipeline von 500+ MWp und 275+ aktive B2B-Bestandskunden. SEICON positioniert sich als marktgetriebener Akteur im Energiesektor: nachfrageorientiert und sachwertbasiert. Weitere Informationen unter www.seicon.energy . Pressekontakt

SEICON Energy GmbH

Kurfürstendamm 194, 10707 Berlin

Tel.: +49 (0) 30 700 159 610

Mail: anleihe@seicon.energy

Web: www.seicon.energy/anleihe Rechtliche Hinweise

Diese Mitteilung dient ausschließlich Werbezwecken und stellt kein Angebot und keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Allein maßgeblich für eine Anlageentscheidung ist das von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gestattete Wertpapier-Informationsblatt (WIB) vom 18.05.2026 (sowie etwaiger Ergänzungen), das unter seicon.energy/anleihe kostenlos abrufbar ist. Anleger sollten vor einer Investitionsentscheidung das WIB und die von der Emittentin darin und ergänzend beschriebenen Risiken sorgfältig lesen. Eine Anlage in die Unternehmensanleihe der SEICON Energy GmbH ist mit Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals führen.



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