Mitteilung der Deutsche Rohstoff AG:

US-Bohrprogramm 2026 verläuft planmäßig - Erster Bohrplatz startet mit sehr starker Produktion

- Die ersten 4 neuen Bohrungen 2026 erreichen drei Wochen nach Produktionsbeginn 6.000 Barrel Öl pro Tag (BOPD)

- Bis Anfang Juli Inbetriebnahme von 20 Bruttobohrungen bzw. 14 Nettobohrungen geplant

- Weitere zwölf Bruttobohrungen bis Anfang des 4. Quartal erwartet

- Schon ab Juli Produktion über 20.000 Barrel Ölequivalent pro Tag (BOEPD) erwartet

- Bohrprogramm kann von aktuell 26 geplanten Bohrungen auf über 30 Bohrungen ausgebaut werden

- Erfolgreiche Flächenentwicklung in Ohio schafft zusätzliches Bohrpotential

Die operative Entwicklung des US-Öl- und Gasgeschäfts der Deutsche Rohstoff AG verläuft weiterhin sehr positiv. Das Bohrprogramm 2026 wird planmäßig umgesetzt und bestätigt erneut ...

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