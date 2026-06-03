Mitteilung der Deutsche Rohstoff AG:
US-Bohrprogramm 2026 verläuft planmäßig - Erster Bohrplatz startet mit sehr starker Produktion- Die ersten 4 neuen Bohrungen 2026 erreichen drei Wochen nach Produktionsbeginn 6.000 Barrel Öl pro Tag (BOPD) - Bis Anfang Juli Inbetriebnahme von 20 Bruttobohrungen bzw. 14 Nettobohrungen geplant - Weitere zwölf Bruttobohrungen bis Anfang des 4. Quartal erwartet - Schon ab Juli Produktion über 20.000 Barrel Ölequivalent pro Tag (BOEPD) erwartet - Bohrprogramm kann von aktuell 26 geplanten Bohrungen auf über 30 Bohrungen ausgebaut werden - Erfolgreiche Flächenentwicklung in Ohio schafft zusätzliches Bohrpotential
Die operative Entwicklung des US-Öl- und Gasgeschäfts der Deutsche Rohstoff AG verläuft weiterhin sehr positiv. Das Bohrprogramm 2026 wird planmäßig umgesetzt und bestätigt erneut ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Anleihen Finder GmbH