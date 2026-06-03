© Foto: Christoph Reichwein/dpaDer Konzernumbau des Essener Traditionskonzerns nimmt Fahrt auf. Welcher Unternehmensteil als nächstes an die Börse kommen soll.ThyssenKrupp kommt beim Konzernumbau schneller voran als erwartet. Im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres übertraf der Industriekonzern die Gewinnerwartungen der Analysten deutlich, und die Bank of America bekräftigt ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 15 Euro je Aktie. Treiber der positiven Einschätzung: der schrittweise Verkauf von Konzernteilen und die Aussicht auf weiteren Erlös aus dem Aufzugsgeschäft. Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) lag im zweiten Quartal bei knapp 200 Millionen Euro, rund 60 Prozent über dem, was Analysten im …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE