Neues technisch geführtes Engagement-Modell hilft Organisationen, KI-native Lösungen mit der Maestro-Plattform zu erstellen

Kinaxis Inc. (TSX:KXS), ein weltweit führender Anbieter von Lösungen zur Planung und Orchestrierung von Lieferketten, gab heute Forward Deployed Engineering (FDE) bekannt, ein neues Engagement-Modell, das Organisationen helfen soll, KI zu operationalisieren und Entscheidungen in messbare Geschäftsergebnisse umzuwandeln. FDE spiegelt die breitere Vision der operativen Orchestrierung von Kinaxis ein Ansatz, bei dem Signale, Entscheidungen, Maßnahmen und Erkenntnisse unternehmensweit schnell genug koordiniert werden, um die Ergebnisse zu verändern.

Die Eröffnungsrede von CEO Razat Gaurav auf der Kinexions, der globalen Kundenkonferenz des Unternehmens, wird am 2. Juni um 11:30 EST weltweit via LinkedIn Live gelivestreamt..

Bei diesem Ansatz werden eine einheitliche Datengrundlage und semantische Intelligenz kombiniert, was das Verständnis von Beziehungen, Abhängigkeiten und Kompromissen ermöglicht, die Unternehmensabläufe beeinflussen. Zusammen helfen diese Fähigkeiten Organisationen dabei, von der isolierten Entscheidungsfindung auf eine koordinierte Ausführung umzustellen, in deren Rahmen Daten, Systeme, Teams und Maßnahmen unternehmensweit verknüpft werden.

Herkömmliche Betriebsmodelle für die Planung basierten auf isolierten Funktionen, fragmentierten Entscheidungen und zerstreuten Arbeitsabläufen. Mit der gleichzeitigen Planung wurden neue Prinzipien der synchronisierten, funktionsübergreifenden Entscheidungsfindung für Prozesse der Lieferkettenplanung eingeführt. Die operative Orchestrierung weitet diese Prinzipien auf Unternehmensabläufe aus und vernetzt Planung, Entscheidungsfindung und Ausführung innerhalb und außerhalb der Lieferkette. Auf diese Weise werden adaptive Organisationen geschaffen, die sich durch kontinuierliche Ausrichtung, Reaktion und Verbesserung auszeichnen.

"Unternehmen stehen nicht mehr nur vor der Herausforderung, schneller bessere Entscheidungen zu treffen, sondern sicherzustellen, dass diese Entscheidungen reale Ergebnisse liefern", sagte Razat Gaurav, Chief Executive Officer, Kinaxis. "Eine Entscheidung im Zusammenhang mit der Lieferkette ist nur dann relevant, wenn sie die Leistungsfähigkeit des Unternehmens verändert. Der nächste Schritt besteht darin, sicherzustellen, dass Entscheidungen unternehmensweit zu koordinierten Maßnahmen führen. Das gelingt nur, wenn die KI wirklich in den Unternehmensabläufen verankert ist und die Einschränkungen, Abhängigkeiten und Kompromisse versteht, die die Arbeitsweise bestimmen. Mit diesem Kontextwissen können Organisationen von isolierten Entscheidungen auf flächendeckend kontinuierliche Ausführung umstellen."

Organisationen sehen sich mit zunehmender Volatilität, verstärkten Wechselwirkungen und einem steigenden Ausmaß konfrontiert. Die Herausforderung besteht nicht mehr nur darin, bessere Entscheidungen zu treffen. Sie müssen sicherstellen, dass diese Entscheidungen system- und prozessübergreifend angewendet werden, sodass reale Einschränkungen reflektiert und aussagekräftige Resultate geliefert werden. Kinaxis glaubt, dass genau diese Bedingungen jetzt KI die Chance geben, Wert zu generieren allerdings nur, wenn sie tief in den Unternehmensabläufen verankert ist.

Kinaxis stellt sich dieser Herausforderung mit zusammensetzbaren, erweiterbaren Funktionen auf seiner Plattform. Kinaxis integriert agentische KI direkt in betriebliche Abläufe. Dies ermöglicht neue Arbeitsweisen, bei denen Teams mit der KI zusammenarbeiten, sodass jegliches Wahrnehmen, Schlussfolgern, Entscheiden und Handeln kontinuierlich im Kontext des Unternehmens erfolgt. Auf der Grundlage einer ausgereiften Lieferkettenplanung hilft Kinaxis Organisationen dabei, von einer isolierten Steuerung zu einer koordinierten, skalierbaren Ausführung überzugehen, bei der Daten, Einschränkungen und operative Gegebenheiten berücksichtigt werden.

Zur Unterstützung dieses Wandels expandiert Kinaxis über die traditionelle Softwarebereitstellung hinaus auf ein Modell, das auf interoperablen, zusammensetzbaren Bausteinen basiert. Diese Funktionen, die Daten, semantische Intelligenz, Entscheidungen, KI und Orchestrierung umspannen, können in Maestro integriert werden, um die Planung zu verbessern, oder über das FDE-Modell angewendet werden, um eine weitere operative Orchestrierung für verschiedene Systeme, Arbeitsabläufe und Unternehmensprozesse zu unterstützen.

Das bewirkt eine Veränderung des Engagement-Modells:

Von Funktionen hin zu Ergebnissen, wobei der Schwerpunkt auf Geschäftsauswirkungen liegt anstatt auf vordefinierten Anforderungen

Vom Projekt hin zum Produkt, mit Lösungen, die sich skalieren und kontinuierlich verbessern lassen

Vom Go-live hin zu Ownership, wobei nachhaltige Übernahme und langfristiger Nutzen priorisiert werden

Im Laufe der Zeit werden die im Rahmen des FDE-Engagements entwickelten Lösungen die Betriebs- und Informationsgrundlage für Unternehmens-KI in der Umgebung des Kunden etablieren. Diese auf realen Unternehmenskontexten, Daten, Arbeitsabläufen und Entscheidungsabläufen basierende Grundlage ermöglicht es Kunden und Partnern, die agentischen Funktionen im Laufe der Zeit kontinuierlich zu erweitern und zu skalieren.

Dies führt zu einem ausgereifteren Betriebsmodell, bei dem Menschen und KI-Agenten in verschiedenen Unternehmensprozessen nahtlos zusammenarbeiten und Entscheidungen, Maßnahmen und Ausführung im Hinblick auf die Materialflüsse, Ressourcenflüsse und Betriebsabläufe des Unternehmens koordinieren.

FDE wird ab der Kinexions über Kinaxis-Account-Teams für ausgewählte Kundenengagements verfügbar sein. Kinaxis kündigte zudem einen Hackathon für Kunden und Partner an, der sich auf die Beschleunigung der Entwicklung KI-gestützter Lösungen, die auf reale Unternehmensherausforderungen abgestimmt sind, konzentriert.

Über Kinaxis

Kinaxis ist führend, wenn es um die Planung von modernen Lieferketten und Orchestrierung geht. Das Unternehmen betreut komplexe Lieferketten und unterstützt die Teams, die für deren Management verantwortlich sind. Die leistungsstarke, KI-unterstützte Orchestrierungsplattform Maestro ist mit eigenen Technologien ausgestattet, die vollkommene Transparenz und Flexibilität für die Lieferkette bieten von der mehrjährigen strategischen Planung bis zur Lieferung zum Endziel. Wir helfen bekannten globalen Marken dabei, mit der heutigen dynamischen Umwelt und Störungen umzugehen. Mehr Informationen und Neuigkeiten finden Sie unter: kinaxis.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, darunter Aussagen zu der Verfügbarkeit, der Funktionalität und den erwarteten Vorteilen im Zusammenhang mit dem Forward Deployed Engineering-Modell und der Maestro-Plattform von Kinaxis sowie zu erwarteten Kundenergebnissen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den genannten abweichen. Derartige Risiken und Ungewissheiten werden in den Unterlagen beschrieben, die Kinaxis bei der kanadischen Börsenaufsichtsbehörde eingereicht hat und die auf SEDAR+ verfügbar sind. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung, und Kinaxis übernimmt keine Verpflichtung, diese zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Quelle: Kinaxis Inc.

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