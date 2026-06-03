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WKN: 874341 | ISIN: AT0000743059 | Ticker-Symbol: OMV
Tradegate
03.06.26 | 21:45
63,80 Euro
+0,47 % +0,30
Branche
Öl/Gas
Aktienmarkt
ATX
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
OMV AG Chart 1 Jahr
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OMV AG 5-Tage-Chart
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ratgeberGELD.at
03.06.2026 22:09 Uhr
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OMV: Ösi-Ölmulti mit Breakout-Setup am Allzeithoch!

BlackRock stockt auf!

Der US-Vermögensverwalter hält jetzt 4.67 Prozent der OMV-Aktien! Starke Korrelation mit dem Ölpreis!

OMV (OMV) - ISIN AT0000743059

Rückblick: Nach einem Halbjahresanstieg von 34 Prozent notiert die OMV-Aktie bei einer Widerstandslinie in Höhe des Allzeithochs. Mit etwas Fantasie erkennen wir eine Tasse-mit-Henkel-Formation.

OMV-Aktie: Chart vom 03.06.2026, Kürzel: OMV Kurs: 64.10 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Die geopolitischen Ereignisse in Sankt Petersburg und im Nahost-Konflikt deuten auf weiter steigende Ölpreise hin. Das Kursziel haben wir nach Measured Move bei etwas über 66 EUR markiert.

Mögliches bärisches Szenario

Saisonal gesehen bewegt sich der Ölpreis bis Mitte Juli meist in einer Seitwärtsphase. Hinzu kommt, dass US-Präsident Donald Trump oft im Voraus erfolgreiche Deals verkündet. Entsprechende Nachrichten könnten die OMV-Aktie zusammen mit dem Schwarzen Gold in den Keller rauschen lassen. Sensible Naturen bauen mit einem Stop Loss - im Chart relativ eng unter der letzten Tageskerze - vor. Mittelfristig sind die Konflikte in Osteuropa und im Nahen Osten aber so vertrackt, dass Erfolsmeldungen aus Washington von idealen Kaufgelegenheiten begleitet sein dürften und die Ölbullen wohl weiter am Ruder bleiben.

Meinung:

Die 1956 gegründete OMV mit Hauptsitz in Wien zählt zu den führenden Energieunternehmen Europas. Das Portfolio umfasst die Exploration und Förderung von Erdöl und Erdgas, Raffinerie- und Tankstellengeschäfte, Gasversorgung sowie Chemie- und Kunststofflösungen. Im aktuellen Stimmrechtsregister hat der Vermögensverwalter BlackRock die meldepflichtige Beteiligungsschwelle überschritten und hält nun insgesamt 4.67 Prozent der Stimmrechte an OMV. Die Aufstockung seitens des Ankerinvestors aus New York City ist ein starkes Argument für die Bullen, ebenso die starke Korrelation der Ergebnis- und Kursentwicklung mit den Notierungen am Ölmarkt, die aus Russland und vom Persischen Golf preistreibende Impulse erhalten.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

  • Marktkapitalisierung: 20.68 Mrd. EUR
  • Meine Meinung zu OMV ist bullisch.
  • Quellennachweis: https://www.boerse-global.de/omv-blackrock-ueberschreitet-467-prozent/792573
  • Veröffentlichungsdatum: 03.06.2026
  • Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt ein Interessenskonflikt vor, weil eine eng mit dem Autor verbundene Person Positionen in NDA hält.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von

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