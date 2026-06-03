OMV: Ösi-Ölmulti mit Breakout-Setup am Allzeithoch!

BlackRock stockt auf!

Der US-Vermögensverwalter hält jetzt 4.67 Prozent der OMV-Aktien! Starke Korrelation mit dem Ölpreis!

OMV (OMV) - ISIN AT0000743059

Rückblick: Nach einem Halbjahresanstieg von 34 Prozent notiert die OMV-Aktie bei einer Widerstandslinie in Höhe des Allzeithochs. Mit etwas Fantasie erkennen wir eine Tasse-mit-Henkel-Formation.

OMV-Aktie: Chart vom 03.06.2026, Kürzel: OMV Kurs: 64.10 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Die geopolitischen Ereignisse in Sankt Petersburg und im Nahost-Konflikt deuten auf weiter steigende Ölpreise hin. Das Kursziel haben wir nach Measured Move bei etwas über 66 EUR markiert.

Mögliches bärisches Szenario

Saisonal gesehen bewegt sich der Ölpreis bis Mitte Juli meist in einer Seitwärtsphase. Hinzu kommt, dass US-Präsident Donald Trump oft im Voraus erfolgreiche Deals verkündet. Entsprechende Nachrichten könnten die OMV-Aktie zusammen mit dem Schwarzen Gold in den Keller rauschen lassen. Sensible Naturen bauen mit einem Stop Loss - im Chart relativ eng unter der letzten Tageskerze - vor. Mittelfristig sind die Konflikte in Osteuropa und im Nahen Osten aber so vertrackt, dass Erfolsmeldungen aus Washington von idealen Kaufgelegenheiten begleitet sein dürften und die Ölbullen wohl weiter am Ruder bleiben.

Meinung:

Die 1956 gegründete OMV mit Hauptsitz in Wien zählt zu den führenden Energieunternehmen Europas. Das Portfolio umfasst die Exploration und Förderung von Erdöl und Erdgas, Raffinerie- und Tankstellengeschäfte, Gasversorgung sowie Chemie- und Kunststofflösungen. Im aktuellen Stimmrechtsregister hat der Vermögensverwalter BlackRock die meldepflichtige Beteiligungsschwelle überschritten und hält nun insgesamt 4.67 Prozent der Stimmrechte an OMV. Die Aufstockung seitens des Ankerinvestors aus New York City ist ein starkes Argument für die Bullen, ebenso die starke Korrelation der Ergebnis- und Kursentwicklung mit den Notierungen am Ölmarkt, die aus Russland und vom Persischen Golf preistreibende Impulse erhalten.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 20.68 Mrd. EUR

Meine Meinung zu OMV ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.boerse-global.de/omv-blackrock-ueberschreitet-467-prozent/792573

Veröffentlichungsdatum: 03.06.2026

Autor: Thomas Canali

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