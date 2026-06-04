Kühlung für Rechenzentren - da fällt Anlegern schnell Vertiv ein. Im hohen Norden Europas gibt es aber eine Aktie, die auf dem Weg ist, Vertiv ernsthafte Konkurrenz zu machen. Ein Wert, den Anleger kennen sollten!Wer an die Gewinner des KI-Booms denkt, landet schnell bei Nvidia, Vertiv, Schneider Electric oder Eaton. Doch abseits der ganz großen Namen gibt es in Europa einen Spezialisten, der genau dort sitzt, wo der Engpass der nächsten Jahre entstehen dürfte: bei der Kühlung von Rechenzentren. Munters aus Schweden ist kein Chipkonzern, kein Softwareunternehmen und auch kein klassischer Serverausrüster. Das Unternehmen baut Technologien für Luftbehandlung, Feuchtigkeitskontrolle und …
Enthaltene Werte: US67066G1040,FR0000121972,IE00B8KQN827,SE0009806607,US92537N1081Den vollständigen Artikel lesen
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