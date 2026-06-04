Baloise Asset Management AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Immobilien

Baloise Swiss Property Fund: Emissionskonditionen der geplanten Kapitalerhöhung 2026



04.06.2026 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

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Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Basel, 4. Juni 2026. Die Fondsleitung Baloise Asset Management AG führt vom 12. August bis zum 25. August 2026 eine Kapitalerhöhung für den Baloise Swiss Property Fund durch. Mit dem erzielten Erlös von bis zu CHF 159 Mio. ist der Erwerb von bis zu vierzehn Liegenschaften geplant. Die Objekte befinden sich an überdurchschnittlich guten Lagen in wirtschaftlich attraktiven Regionen der Schweiz. Der Baloise Swiss Property Fund (BSPF) verfügt über ein schweizweit breit diversifiziertes Immobilienportfolio mit einem Schwergewicht im Bereich Wohnen. Durch die Kapitalerhöhung sollen zusätzliche Mittel gewonnen werden, welche für den Kauf eines Immobilienportfolios von maximal vierzehn Liegenschaften zu einem Kaufpreis von CHF 295.3 Mio. verwendet werden sollen. Die Differenz zwischen dem Marktwert des genannten Immobilienportfolios und dem Erlös der geplanten Kapitalerhöhung wird über Devestitionen im Sinne einer Portfoliooptimierung wie auch über zusätzliches Fremdkapital gedeckt. Nach der Transaktion wird eine unveränderte Fremdfinanzierungsquote von rund 22% angestrebt. Durch den Kauf wird das Portfolio geografisch weiter diversifiziert, die Ertragskraft gestärkt und die Standortqualität erhöht. Das zu übertragende Immobilienportfolio befindet sich derzeit im Eigentum der Baloise Leben AG. Die für die Transaktion erforderliche Bewilligung der FINMA liegt vor. Emissionskonditionen Die geplante Kapitalerhöhung wird nach dem Ansatz «best effort» durchgeführt. Jedem bisherigen Anteil wird ein Bezugsrecht zugeteilt. Sieben (7) Bezugsrechte berechtigen zum Bezug von einem (1) neuen Anteil, wobei maximal 1'401'661 Anteile ausgegeben werden. Der Handel der Bezugsrechte an der SIX Swiss Exchange (ISIN: CH1567469239, Tickersymbol: BALSP1) dauert vom 12. August bis am 21. August 2026. Der Ausgabepreis von CHF 113.45 basiert auf dem Nettoinventarwert vom 31. März 2026 und berücksichtigt die aktuellen Bewertungen der unabhängigen Schätzungsexperten, sowie die erwarteten Änderungen der für die Berechnung des Nettoinventarwerts erforderlichen Faktoren, inklusive Einkauf in den laufenden Ertrag und die Ausgabekommission. Fondsportrait Der Baloise Swiss Property Fund ist ein vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art Immobilienfonds. Der Immobilienfonds wurde per 1. Oktober 2018 lanciert und per 1. November 2021 an der SIX Swiss Exchange kotiert. Das Anlageziel des Baloise Swiss Property Funds besteht in erster Linie in der Erwirtschaftung eines stabilen laufenden Ertrages durch direkte Investitionen in Core/Core plus Immobilien in der Schweiz, welche sich an guter Lage befinden und eine hohe Ertrags- und Wertstabilität ausweisen. Dabei wird eine breite regionale Diversifikation sowie mittel- bis langfristig eine sektorielle Diversifikation mit mindestens 50% Wohnen sowie höchstens 50% kommerziell genutzte Liegenschaften angestrebt. Der Fonds besitzt per 31. März 2026 91 Immobilien mit einem Marktvolumen von rund CHF 1.38 Mrd. Emission «Best effort» Marktwert Liegenschaftenportfolio CHF 295'300'000 Maximales Emissionsvolumen CHF 159'018'440 Ausgabepreis pro Anteil 113.45 Maximale Anzahl neue Anteile 1'401'661 Bezugsverhältnis 7:1 Approx. Fremdfinanzierungsquote nach Kapitalerhöhung 22% Bezugsfrist 12. August bis 25. August 2026, 12:00 Uhr CEST Bezugsrechtshandel 12. August bis 21. August 2026 Liberierungsdatum 3. September 2026 Ausgabekommission 1.75% zu Gunsten der Fondsleitung Valor / ISIN / Tickersymbol Bezugsrecht 156.746.923 / CH1567469239 / BALSP1 Depotbank UBS Switzerland AG, Zürich Market Maker Swiss Finance & Property AG, Zürich

Fondsinformationen Name Baloise Swiss Property Fund Valor / ISIN 41455103 / CH0414551033 Fondswährung CHF Ertragsverwendung ausschüttend Rechtsform Vertraglicher Anlagefonds Fondsleitung/Portfolio Management Baloise Asset Management AG, Basel Depotbank UBS Switzerland AG, Zürich Market Maker börslicher Handel Swiss Finance & Property AG, Zürich Tickersymbol BALSP Lancierungsdatum 1. Oktober 2018

Disclaimer: Die vollständigen Angaben zum Immobilienfonds können dem Prospekt, dem Fondsvertrag und den jeweils verfügbaren relevanten Jahres- bzw. Halbjahresberichten entnommen werden, welche die Grundlage für eine allfällige Investition bilden. Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, das Basisinformationsblatt und die Jahres- bzw. Halbjahresberichte können kostenlos bei der Fondsleitung, der Baloise Asset Management AG, Aeschengraben 21, 4051 Basel, oder bei der Depotbank, der UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich, angefordert werden. Diese Medienmitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe von Kaufangeboten oder zur Zeichnung von Anteilen dar. Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt noch eine ähnliche Mitteilung im Sinne des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG) in der jeweils geltenden Fassung dar. Kopien dieser Medienmitteilung dürfen nicht in oder aus Rechtsordnungen gesendet oder in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen dies gesetzlich ausgeschlossen oder untersagt ist. Die hierin enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots in einer Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung vor der Vornahme von zusätzlichen Handlungen gemäss den Vorschriften der betreffenden Rechtsordnung rechtswidrig wären. Die historische Performance ist kein Indikator für die laufende oder zukünftige Performance. Diese Medienmitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen werden oder an U.S.-amerikanische Personen (einschliesslich juristische Personen) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder übertragen werden. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoss gegen U.S.-amerikanische wertpapierrechtliche Vorschriften begründen. Der Fonds ist nicht zugelassen für U.S. Personen. Der Fonds ist ausschliesslich zugelassen für «Non-U.S. persons». Entscheide zum Kauf oder zur Zeichnung neuer Anteile des Baloise Swiss Property Funds sollten ausschliesslich aufgrund des relevanten Prospektes bzw. Fondsvertrages erfolgen. Ausserdem wird Anlegern empfohlen, sich von ihrer Bank oder ihrem Finanzberater beraten zu lassen. Teile dieser Medienmitteilung stellen ggf. Werbung für Finanzinstrumente im Sinne von Art. 68 FIDLEG dar. Weitere Informationen www.baloise.ch

www.baloise.ch/immobilienfonds Kontakt Baloise Asset Management AG, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel

Internet: www.baloise.ch

E-Mail: media.relations@helvetia-baloise.com / investor.relations@helvetia-baloise.com Media Relations: Tel.: +41 58 285 70 05

Investor Relations: Tel.: +41 58 280 89 91 Baloise Asset Management AG Baloise Asset Management AG wurde als Anlageberater und Vermögensverwalter im 2001 gegründet und ist seit 2018 im Besitz einer Fondsleitungslizenz. Baloise Asset Management AG stellt hochwertige Finanzprodukte für Helvetia Baloise Holding AG und für Drittkunden zur Verfügung. Mit dem Baloise Swiss Property Fund lancierte Baloise im 2018 den ersten Immobilienfonds.

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