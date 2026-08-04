Helvetia Baloise Holding AG / Schlagwort(e): Rating

S&P bestätigt A+ Rating von Helvetia Baloise mit stabilem Ausblick



04.08.2026 / 07:00 CET/CEST







Medienmitteilung

Basel, 4. August 2026

S&P Global Ratings (S&P) hat das Financial Strength Rating von A+ sowie das Issuer Credit Rating von A+ für Helvetia Baloise bestätigt. Der Ausblick bleibt stabil. Die Bestätigung des Ratings durch S&P unterstreicht die starke Marktposition von Helvetia Baloise, die exzellente Kapitalausstattung sowie die robuste operative Entwicklung der Gruppe. Helvetia Baloise verfügt über eine starke Position im Schweizer Markt und ist in mehreren europäischen Märkten - darunter Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg, Österreich und Spanien - etabliert. Internationale Spezialversicherungen, Bankwesen und Asset Management komplementieren die Gruppe. S&P hebt die Vorteile der Fusion hervor, darunter die Unternehmensgrösse, die gestärkte Marktposition sowie die breitere geografische Diversifikation innerhalb Europas. Darüber hinaus erwartet S&P, dass die mit der Fusion verbundenen Synergien die langfristige Performance und Effizienz der Gruppe zusätzlich unterstützen werden. Der stabile Ausblick spiegelt die Erwartung von S&P wider, dass die fusionierte Gruppe ihre ausgezeichnete Kapitalisierung beibehalten wird, gestützt durch eine SST-Quote auf kombinierter Pro-Forma-Basis von rund 260%[1] per Ende 2025. Gleichzeitig erwartet S&P, dass das operative Ergebnis sowie die Combined Ratio während des gesamten Integrationsprozesses weitgehend auf dem Niveau von 2025 bleiben werden.

Ratings der Gesellschaften von Helvetia Baloise Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG: A+ / Stabil

Helvetia Schweizerische Lebensversicherungsgesellschaft AG: A+ / Stabil

Helvetia Assurances S.A.: A+ / Stabil

Baloise Belgium N.V.: A+ / Stabil

Basler Sachversicherungs AG: A+ / Stabil

Helvetia Global Solutions Ltd: A / Stabil

Helvetia Baloise Holding AG: A- / Stabil [1] Die dargestellte Pro-Forma-SST-Kennzahl auf kombinierter Basis stellt eine interne, indikative Schätzung dar, die ausschliesslich für Kapitalmarktzwecke bereitgestellt wird und keine aufsichtsrechtlich relevante SST-Kennzahl ist. Medien



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Über Helvetia Baloise

Helvetia Baloise ist der grösste Allbranchenversicherer der Schweiz und zählt zu den führenden Versicherungsgruppen Europas. Rund 22'000 Mitarbeitende setzen sich täglich dafür ein, rund 13 Millionen Kundinnen und Kunden mit Versicherungs-, Vorsorge- und Finanzlösungen zu begleiten - von Privatpersonen und KMU bis hin zu internationalen Kundengruppen wie in den Bereichen Spezial- und Rückversicherung. Mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist Helvetia Baloise in insgesamt acht europäischen Märkten sowie in den globalen Specialty Markets aktiv und verbindet dabei starke Schweizer Wurzeln mit einer klaren internationalen Ausrichtung. Helvetia Baloise schafft Sicherheit und eröffnet Chancen, heute und in Zukunft: Durch profitables Wachstum und eine auf langfristige Stabilität ausgerichtete Geschäftstätigkeit ermöglichen wir individuelle Lösungen für Kundinnen und Kunden, sichern ein attraktives sowie verlässliches Investment für unsere Aktionärinnen und Aktionäre, fördern starke Partnerschaften und bieten unseren Mitarbeitenden attraktive Perspektiven. Die Aktie der Helvetia Baloise Holding AG (HBAN) wird an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange gehandelt. Haftungsausschluss

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