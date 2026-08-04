Helvetia Baloise Holding AG
/ Schlagwort(e): Rating
S&P Global Ratings (S&P) hat das Financial Strength Rating von A+ sowie das Issuer Credit Rating von A+ für Helvetia Baloise bestätigt. Der Ausblick bleibt stabil.
Die Bestätigung des Ratings durch S&P unterstreicht die starke Marktposition von Helvetia Baloise, die exzellente Kapitalausstattung sowie die robuste operative Entwicklung der Gruppe.
Helvetia Baloise verfügt über eine starke Position im Schweizer Markt und ist in mehreren europäischen Märkten - darunter Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg, Österreich und Spanien - etabliert. Internationale Spezialversicherungen, Bankwesen und Asset Management komplementieren die Gruppe.
S&P hebt die Vorteile der Fusion hervor, darunter die Unternehmensgrösse, die gestärkte Marktposition sowie die breitere geografische Diversifikation innerhalb Europas. Darüber hinaus erwartet S&P, dass die mit der Fusion verbundenen Synergien die langfristige Performance und Effizienz der Gruppe zusätzlich unterstützen werden.
Der stabile Ausblick spiegelt die Erwartung von S&P wider, dass die fusionierte Gruppe ihre ausgezeichnete Kapitalisierung beibehalten wird, gestützt durch eine SST-Quote auf kombinierter Pro-Forma-Basis von rund 260%[1] per Ende 2025. Gleichzeitig erwartet S&P, dass das operative Ergebnis sowie die Combined Ratio während des gesamten Integrationsprozesses weitgehend auf dem Niveau von 2025 bleiben werden.
Ratings der Gesellschaften von Helvetia Baloise
[1] Die dargestellte Pro-Forma-SST-Kennzahl auf kombinierter Basis stellt eine interne, indikative Schätzung dar, die ausschliesslich für Kapitalmarktzwecke bereitgestellt wird und keine aufsichtsrechtlich relevante SST-Kennzahl ist.
Über Helvetia Baloise
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Helvetia Baloise Holding AG
|Aeschengraben 21
|4001 Basel
|Schweiz
|Internet:
|www.helvetia-baloise.com
|ISIN:
|CH0466642201
|Valorennummer:
|46664220
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2376656
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|/ EQS News-Service
2376656 04.08.2026 CET/CEST