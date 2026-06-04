Fussball ist nach wie vor die weltweit populärste Sportart, und die Weltmeisterschaft ist ihre grösste Bühne. Im Jahr 2026 wird das Turnier in drei Gastgeberländern ausgetragen, 48 Mannschaften umfassen - es ist das grösste Turnier der Geschichte - und Milliarden von Zuschauern anziehen. Doch trotz seines Ausmaßes wird die Weltmeisterschaft die Wirtschaft wohl kaum ankurbeln. Die Gesamtwirtschaftsleistung der USA, Kanadas und Mexikos beläuft sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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