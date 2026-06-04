Mit neuen BU-Vorsorgelösungen und einem erweiterten Fokus auf Prävention will die NÜRNBERGER frische Impulse im Maklermarkt setzen. Gleichzeitig richtet das Unternehmen seinen Vertrieb stärker datengetrieben aus und baut die Unterstützung für Makler strategisch aus. Interview mit Katja Briones-Schulz, Vorstand Personenversicherung und Kapitalanlagen, und Andreas Politycki, Vorstand Vertrieb und Marketing, bei der NÜRNBERGERFrau Briones-Schulz, der Versorgungsgrad bei der Berufsunfähigkeitsversicherung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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