Original-Research: H2APEX Group SCA - von First Berlin Equity Research GmbH



04.06.2026 / 15:11 CET/CEST

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Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu H2APEX Group SCA Unternehmen: H2APEX Group SCA ISIN: LU0472835155 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 04.06.2026 Kursziel: 2,70 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu H2APEX Group SCA (ISIN: LU0472835155) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 2,70.



Zusammenfassung:

Die von H2APEX berichteten Q1/26-Zahlen lagen ungefähr im Bereich unserer Erwartungen. Zwar gelang ein deutlicher Umsatzsprung von niedrigem Niveau aus (+70% J/J auf €3,5 Mio.), das bereinigte EBITDA blieb aber weitgehend unverändert bei €-6,9 Mio. Erfreulich ist der erneute sequentielle Anstieg des Auftragsbestands auf €23,7 Mio. H2APEX hat ihre Umsatzguidance für 2026 von €14 Mio. bis €16 Mio. bestätigt. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt weiterhin ein Kursziel von €2,70. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung (Kurspotenzial: 193%).



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: H2A_GR-2026-06-04_DE



Kontakt für Rückfragen:

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First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

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E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com



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