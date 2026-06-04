Original-Research: H2APEX Group SCA - von First Berlin Equity Research GmbH
Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu H2APEX Group SCA
First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu H2APEX Group SCA (ISIN: LU0472835155) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 2,70.
Zusammenfassung:
Die von H2APEX berichteten Q1/26-Zahlen lagen ungefähr im Bereich unserer Erwartungen. Zwar gelang ein deutlicher Umsatzsprung von niedrigem Niveau aus (+70% J/J auf €3,5 Mio.), das bereinigte EBITDA blieb aber weitgehend unverändert bei €-6,9 Mio. Erfreulich ist der erneute sequentielle Anstieg des Auftragsbestands auf €23,7 Mio. H2APEX hat ihre Umsatzguidance für 2026 von €14 Mio. bis €16 Mio. bestätigt. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt weiterhin ein Kursziel von €2,70. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung (Kurspotenzial: 193%).
Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: H2A_GR-2026-06-04_DE
Kontakt für Rückfragen:
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First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com
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