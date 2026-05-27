H2APEX hat einen soliden Start ins Geschäftsjahr 2026 hingelegt, wobei die Ergebnisse des ersten Quartals eine klare Wachstumswende bestätigten und die Umsätze im Jahresvergleich stark anstiegen, was voll und ganz den Erwartungen entsprach. Das Wachstum wurde durch den Ausbau des WAL (Wasserstoff aus Lubmin) Projekts über einen neuen PMC-Vertrag sowie erste Beiträge aus der eigenen Wasserstoffproduktion angetrieben, was den Übergang zu wiederkehrenden Einnahmen unterstützt. Das EBITDA blieb negativ und lag unter den Erwartungen aufgrund erhöhter Anlaufkosten, die wir als typisch in einer frühen Skalierungsphase betrachten. Der Auftragsbestand erhöhte sich weiter, was die anhaltende Dynamik unterstützt. WAL entwickelt sich zu einem wichtigen Werttreiber, da Fortschritte in Zusammenarbeit mit Copenhagen Infrastructure Partners und die Integration in das deutsche Wasserstoffkernnetz über GASCADE die langfristige Sichtbarkeit verbessern. Das Management bestätigte die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 und sieht sich verbesserten Marktbedingungen gegenüber, die durch Regulierung und den Ausbau der Infrastruktur unterstützt werden. Wir bestätigen unsere Spek. KAUFEN Empfehlung mit einem leicht gesenkten Kursziel von 2,80 EUR (alt: 3,00 EUR). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/h2apex-group-sca





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