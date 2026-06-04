Krisen und Kriege können nur so lange auf die Energiepreise, auf Konjunktur und Arbeitsmarkt durchschlagen, wie fossile Energieträger noch das bestimmende Element der Preissetzung stellen. Doch das ändert sich: "Wind- und Solaranlagen mit sehr geringen variablen Betriebskosten verdrängen teure Gaskraftwerke zunehmend aus der preissetzenden Position - und machen den Strompreis damit stabiler und planbarer", sagt Patrick Lemcke-Braselmann, CEO der aream Group. "Dieser Effekt ist bereits heute messbar." An der Strombörse gilt das Prinzip der Merit-Order: Kraftwerke werden nach ihren Grenzkosten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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