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FGR beschleunigt die Expansion in den USA und das Engagement im Verteidigungssektor durch die strategische Übernahme von MITO Material Solutions



04.06.2026 / 23:25 CET/CEST

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Highlights FGR schließt eine verbindliche Vereinbarung über den Erwerb aller Vermögenswerte, des geistigen Eigentums, der Produktlinien und der Produktionskapazitäten des US-amerikanischen Unternehmens MITO Material Solutions, Inc.

Strategische Übernahme erweitert das Produktportfolio von FGR um hochwertige funktionalisierte Graphen-Technologien

Erheblicher Ausbau der Präsenz von FGR im US-Verteidigungs- und Luftfahrtsektor durch graphenverstärkte Technologien

Unmittelbare Umsätze in den USA und eine beträchtliche Wachstumspipeline mit mehr als 25 Kunden in der späten Testphase in verschiedenen Sektoren

Direkte kommerzielle Plattform für den US-Markt

In Kombination mit den bestehenden PureGRAPH-Technologien von FGR schafft diese Akquisition eines der breitesten und fortschrittlichsten Graphen-Produktportfolios weltweit SYDNEY, 4. Juni 2026 /PRNewswire/ -- First Graphene Limited (ASX: FGR; "First Graphene" oder "Unternehmen") (FRA:M11) (OTCQB:FGPHF) freut sich bekannt zu geben, dass es einen verbindlichen Kaufvertrag ("Vertrag") zum Erwerb aller Produktlinien, Produktionsanlagen und des geistigen Eigentums von MITO Material Solutions, Inc ("MITO") abgeschlossen hat. Die Übernahme wird die Fähigkeit von First Graphene erweitern, Graphit, Graphen und Graphenoxid zu funktionalisieren - zunehmend wichtige Materialien, die in einem breiten Spektrum von kommerziellen und Verteidigungsanwendungen eingesetzt werden, um die Leistung von fortschrittlichen Materialadditiven zu verbessern. Die Vereinbarung umfasst den Erwerb der MITO-Produktlinien E-GO, LIGRA, OMEGA und DELTA, die eine Reihe von duroplastischen, thermoplastischen und Verbundwerkstoffen, Beschichtungen, Flüssigkeiten, Harzen und Nanomaterialien umfassen. FGR beschleunigt seine strategische Expansion in den USA Die Übernahme stellt einen strategischen Schritt für FGR dar, da sie die Technologieplattform des Unternehmens über hochleistungsfähige Graphenpulver und -dispersionen hinaus auf fortschrittliches Graphenoxid, hybride Graphenadditive und funktionalisierte Nanomaterialtechnologien erweitert. Wichtig ist auch, dass FGR durch die Übernahme eine direkte operative und kommerzielle Plattform in den USA erhält, die den Zugang zum weltweit größten Markt für Verteidigungs- und hochentwickelte Werkstoffe verbessert und das Unternehmen in die Lage versetzt, neue Bereiche für Umsatzwachstum, Marktdurchdringung und strategische Partnerschaften zu erschließen. Wachsende Chancen im Verteidigungs- und Luftfahrtsektor Die Akquisition, die eine operative Präsenz in den USA schafft, erhöht das Engagement von FGR in den USA in den Bereichen Verteidigung und Luft- und Raumfahrt im Zusammenhang mit graphenverstärkten Technologien. Funktionalisierte Graphen- und Graphenoxid-Technologien werden zunehmend als wichtige Werkstoffe für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt und im Verteidigungsbereich anerkannt, da sie die Grenzflächenhaftung, die mechanische Leistung, die Leitfähigkeit, die Haltbarkeit und die Multifunktionalität verbessern können. Die jüngsten Initiativen des US-Verteidigungsministeriums und der DARPA1 haben sich zunehmend auf leichte, mit Graphen verstärkte Verbundstrukturen, Wärmemanagementsysteme, fortschrittliche Energiematerialien sowie Materialien der nächsten Generation zur Verbesserung der Überlebensfähigkeit konzentriert. Die Übernahme von MITO durch FGR baut direkt auf dem Materialportfolio des Unternehmens mit potenziellen Anwendungen im Verteidigungsbereich auf, darunter Perowskit-Solartechnologien für Langstrecken-Drohnen durch die Partnerschaft des Unternehmens mit Halocell, mechanisch verstärkte Verbundwerkstoffe, Kohlenstofffasertechnologien und fortschrittliche leitfähige und elektromagnetisch verträgliche (EMV) Abschirmungs-Additivsysteme. Bewährte Produkte mit etablierten US-Kunden Die Produkte von MITO werden bereits von mehreren Premium-Marken in den USA eingesetzt, die ihre Materialleistung verbessern möchten, darunter Parlor Skis, Folsom Custom Skis und St. Croix Rods. Parlor Skis verwendet MITOs graphenverstärkte E-GO-Technologie, um das Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht, Reaktionsfähigkeit und Haltbarkeit von Hochleistungsskiern zu verbessern. Mit Graphen verstärkte Verbundwerkstoffsysteme reduzieren das Gewicht, während die strukturelle Steifigkeit und die Vibrationsdämpfung erhalten bleiben - wichtige Leistungsmerkmale von High-End-Skiausrüstung. Folsom Custom Skis nutzt die Graphen-Technologien von MITO, um die Leistung von Verbundwerkstoff-Laminaten zu verbessern und so die Haltbarkeit, die Biegekontrolle und die Energieübertragung bei Hochleistungsskiern zu erhöhen. St. Croix Rods verwendet mit Graphen verstärkte Additivsysteme, um die Sensibilität, Festigkeit und Leichtbaueigenschaften von Angelruten zu verbessern. Mit Graphen verstärkte Materialien tragen zur Verbesserung der Zähigkeit und Reaktionsfähigkeit bei und verringern gleichzeitig das Gesamtgewicht des Produkts. Das Kundenportfolio von MITO bestätigt die kommerzielle Anwendbarkeit seiner Funktionalisierungstechnologien in anspruchsvollen realen Anwendungen, bei denen Leistungsvorteile entscheidend sind. Diese Anwendungen können direkt in der Großindustrie und im Verteidigungsbereich zum Einsatz kommen. Marktreifes Unternehmen mit direktem Zugang zu einem riesigen Markt Das zu übernehmende Geschäft hat bereits acht Jahre in Forschung und Entwicklung investiert, um marktfähige Materialien zu liefern, die sofort hergestellt und an bestehende Kunden verkauft werden können. Künftige FuE- und Fertigungskapazitäten werden das vorhandene Know-how der FGR nutzen, um die Auswirkungen der Gemeinkosten zu minimieren und gleichzeitig die Möglichkeit einer Auftragsfertigung in Nordamerika zu schaffen. Der Sportmarkt in den USA wird auf mehr als eine Billion US-Dollar geschätzt2, während allein die Verteidigungsausgaben des US-Verteidigungsministeriums 1,18 Billionen US-Dollar erreichen3, was First Graphene immense Möglichkeiten bietet, leistungssteigernde Lösungen für zwei hochwertige Märkte zu liefern. Vorteilhafte erfolgsabhängige Transaktionsbedingungen Die Vereinbarung sieht vor, dass die Übernahme gegen eine Kombination aus Barzahlung und Aktien erfolgt, die in erster Linie durch eine Zuteilung von FGR-Aktien in zwei Tranchen bei Erreichen strenger MITO-Produktverkaufsziele über einen Zeitraum von 24 Monaten untermauert wird. Michael Bell, Managing Director und CEO von First Graphene, kommentierte den Vorstoß in die USA mit den Worten: "Die Übernahme von MITO Material Solutions stellt für First Graphene einen transformativen Vorstoß in den US-amerikanischen Markt dar und erweitert das Produktportfolio des Unternehmens unmittelbar um Graphenoxid- und funktionalisierte Graphen-Technologien - zwei schnell wachsende Segmente des Marktes für hochentwickelte Materialien. In Kombination mit unseren bestehenden PureGRAPH-Technologien schafft diese Akquisition eines der breitesten und fortschrittlichsten Graphen-Produktportfolios weltweit. MITO hat sich bei erstklassigen Kunden in den USA etabliert und eine umfangreiche Vertriebspipeline in den Bereichen Sportartikel, industrielle Verbundwerkstoffe und hochentwickelte Materialien aufgebaut. Diese Akquisition verschafft First Graphene eine direkte operative und kommerzielle Plattform in den USA, die es dem Unternehmen ermöglicht, das Umsatzwachstum und die Kundengewinnung auf dem weltweit größten Markt für fortschrittliche Materialien und Verteidigung aggressiv zu beschleunigen. Die Hinzunahme von Graphenoxid und Funktionalisierungskapazitäten stärkt unsere Fähigkeit, Hochleistungsadditive der nächsten Generation für Anwendungen in den Bereichen Verteidigung, Luft- und Raumfahrt, Verbundwerkstoffe, Beschichtungen, Polymere und Energie zu liefern. Die Graphen-Industrie steht vor einem wichtigen kommerziellen Wendepunkt. Die Kunden suchen zunehmend nach bewährten Anbietern wie First Graphene, die über eine Fertigung im industriellen Maßstab, eine differenzierte Technologie und echte kommerzielle Fähigkeiten verfügen. Mit zwei laufenden Akquisitionen, steigenden Umsätzen, wachsendem Engagement im Verteidigungsbereich und einer deutlich verbesserten Technologieplattform gewinnt FGR weltweit deutlich an Dynamik." Ende Referenzen

1 Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA)

2 Global Institute of Sport

3 Department of Defense Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2765415/FGR_Logo_Main_Tag_Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/fgr-beschleunigt-die-expansion-in-den-usa-und-das-engagement-im-verteidigungssektor-durch-die-strategische-ubernahme-von-mito-material-solutions-302792081.html



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