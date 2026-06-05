Mobix Labs, Inc. (Nasdaq: MOBX) gab heute die Unterzeichnung eines verbindlichen Letter of Intent zur Übernahme von Vision Aerial, Inc. bekannt, einem in Montana ansässigen Hersteller von in den USA gefertigten Drohnen, die von nationalen Sicherheitsbehörden, Regierungsstellen, der Energiewirtschaft, den Behörden für öffentliche Sicherheit sowie im Bereich kritischer Infrastrukturen vertrauensvoll eingesetzt werden. Durch die Übernahme expandiert Mobix Labs in einen schnell wachsenden globalen Markt und unternimmt damit den nächsten Schritt im Rahmen seiner bereits angekündigten Strategie, durch gezielte, geschäftskritische Übernahmen zu wachsen.

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Hergestellt in Amerika. Wo es auf Leistung ankommt hoch angesehen.

Vision Aerial wurde 2013 gegründet und entwickelt, produziert und wartet robuste Drohnensysteme, die für die anspruchsvollsten Einsatzbedingungen konzipiert sind. Jedes Fluggerät kann austauschbare Kameras und Sensoren mitführen von hochauflösenden und wärmeempfindlichen Wärmebildkameras bis hin zu laserbasierten 3D-Kartierungs- und Gasleckerkennungssystemen. Dadurch kann eine einzige Plattform vielfältige Einsatzprofile bei anspruchsvollen Feldoperationen abdecken.

Die Drohnen von Vision Aerial unterstützen Einsätze zur Gewährleistung der nationalen und öffentlichen Sicherheit, Such- und Rettungsaktionen, zur Bekämpfung von Waldbränden, zur Inspektion von Energie- und Infrastruktureinrichtungen, zur Umweltüberwachung, in der Landwirtschaft sowie im Bereich fortschrittlicher Luftbildaufnahmen. Zum Kundenstamm und den Endnutzern zählen die US-Luftwaffe, die US-Marine, der USDA Forest Service und L3Harris sowie große Energie- und Versorgungsunternehmen wie Marathon Oil, DTE Energy und Northwestern Energy, ebenso wie führende Forschungsuniversitäten allesamt Beziehungen, deren Aufbau Jahre in Anspruch nimmt.

Eine globale Chance, die gerade Fahrt aufnimmt

Die weltweite Nachfrage nach sicheren High-Performance-Drohnensystemen nimmt stark zu, da Regierungen, Versorgungsunternehmen, Energieerzeuger, Behörden im Bereich der öffentlichen Sicherheit und industrielle Betreiber diese einsetzen, um nationale Sicherheitsinteressen zu schützen, kritische Anlagen zu inspizieren, auf Notfälle zu reagieren, Betriebsabläufe zu überwachen und Orte zu erreichen, die zu gefährlich, zu abgelegen oder zu kostspielig sind, als dass Menschen sie physisch erreichen könnten.

In den Vereinigten Staaten beschleunigen bundesstaatliche Restriktionen in Bezug auf bestimmte im Ausland hergestellte Drohnen den Umstieg auf bewährte einheimische Systeme, und internationale Käufer wenden zunehmend ähnliche Standards in Bezug auf Sicherheit, Zuverlässigkeit und die Integrität der Lieferkette an. Die in den USA hergestellte Plattform von Vision Aerial bietet einen direkten Eintrittspunkt für Mobix Labs in diesen weltweiten Markt wo in den Amerika hergestellte Technologie einen erheblichen Vorteil in Bezug auf die Vertrauenswürdigkeit hat.

Mehr als Luftfahrzeuge: Eine Plattform für Luftüberwachung

Die sich bietende Chance geht über die Hardware hinaus. Luftgestützte Informationsgewinnung kombiniert Drohnen, Sensoren, Kommunikationssysteme und Daten, um Unternehmen Echtzeit-Einblicke darüber zu verschaffen, was vor Ort und an ihren kritischen Anlagen geschieht. Die Drohnen von Vision Aerial ergänzen die Stärken von Mobix Labs in den Bereichen fortschrittliche Elektronik, Konnektivität, RF und Sensorik für die Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und anderen Märkten mit hohen Anforderungen an die Zuverlässigkeit. Damit wird ein klarer Wachstumspfad für autonome Systeme, fortschrittliche Sensorik, missionskritische Daten und den Schutz kritischer Infrastrukturen geschaffen.

"Dies ist ein richtungsweisender Schritt für Mobix Labs. Wir stehen kurz vor der Übernahme einer erprobten, in den USA entwickelten Drohnenplattform, auf die die US-Luftwaffe, die US-Marine und bedeutende Industriekunden vertrauen und das gerade zu einem Zeitpunkt, an dem die Nachfrage nach sicheren, leistungsstarken Drohnen weltweit zunimmt. Vision Aerial eröffnet Mobix Labs den Zugang zu einem der wichtigsten Technologiemärkte der Welt und treibt die bereits von uns angekündigte, auf Übernahmen ausgerichtete Wachstumsstrategie voran." Phil Sansone, Chief Executive Officer, Mobix Labs.

"Vision Aerial wurde entwickelt, um anspruchsvolle Missionen in der realen Welt durchzuführen. Durch den Zusammenschluss mit Mobix Labs wären wir in der Lage, in Amerika hergestellte Drohnen zu einem Zeitpunkt, an dem die Nachfrage nach zuverlässigen, in den USA hergestellten Systemen weiter wächst, einem weitaus größeren Kundenkreis zugänglich zu machen." Shane Beams, Gründer und Chief Technology Officer, Vision Aerial

Transaktionsübersicht

Die Parteien haben einen verbindlichen Letter of Intent unterzeichnet; die Bedingungen der Transaktion wurden nicht offengelegt. Die Gründer und die Führungsspitze von Vision Aerial werden das Geschäft voraussichtlich im Rahmen von auf mehrere Jahre angelegten Verträgen weiterführen, und die Produktion wird aller Voraussicht nach in den Vereinigten Staaten angesiedelt bleiben. Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Aushandlung und Unterzeichnung einer endgültigen Vereinbarung, des erfolgreichen Abschlusses einer bestätigenden Due-Diligence-Prüfung sowie der üblichen Abschlussbedingungen und Genehmigungen. Es kann nicht garantiert werden, dass die Transaktion zu den angedachten Bedingungen oder überhaupt abgeschlossen wird.

Über Vision Aerial, Inc.

Das 2013 gegründetete und in Montana ansässige Unternehmen Vision Aerial, Inc. entwickelt, fertigt und unterstützt missionskritische unbemannte Luftfahrzeuge für die Landesverteidigung, die öffentliche Sicherheit, die Infrastrukturinspektion, die Kartografie, den Energiesektor, die Umweltüberwachung und die Landwirtschaft. Die Luftfahrzeuge werden in den Vereinigten Staaten entwickelt, gebaut und gewartet.

Über Mobix Labs, Inc.

Mobix Labs, Inc. (Nasdaq: MOBX) ist ein in Irvine, Kalifornien, ansässiges Technologieunternehmen, das fortschrittliche Elektronik-, Konnektivitäts-, HF- und Sensortechnologien für die Luft- und Raumfahrt, die Verteidigungsindustrie sowie andere Märkte, die ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordern, bereitstellt. Die Technologien werden auf Plattformen wie dem F-22 Raptor, Apache-Hubschraubern, Programmen der US-Marine sowie Flugzeugen des Typs Boeing 737NG und Gulfstream eingesetzt. Weitere Informationen erhalten Sie unter mobixlabs.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und anderer bundesstaatlicher Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen sind unter anderem Aussagen in Bezug auf die geplante Übernahme von Vision Aerial, Inc. durch Mobix Labs, Inc.; die voraussichtliche Struktur, Terminierung, Vorteile und strategische Bedeutung der geplanten Transaktion; die Aushandlung und Unterzeichnung endgültiger Vereinbarungen; die Erfüllung der Due-Diligence-Prüfung, der Abschlussbedingungen und der erforderlichen Genehmigungen; die voraussichtlich unveränderte Führungsstruktur, Geschäftstätigkeit und Produktionstätigkeit von Vision Aerial; den Einstieg von Mobix Labs in den US-amerikanischen und globalen Markt für Drohnen, autonome Systeme und Luftüberwachung sowie die Positionierung und Wettbewerbsfähigkeit in diesen Märkten; die erwartete Nachfrage nach in den USA hergestellten Drohnensystemen und vertrauenswürdigen Luftplattformen; die potenziellen Vorteile der Produkte, Technologien, Kundenbeziehungen und Marktposition von Vision Aerial; potenzielle Synergien mit den bestehenden Technologien und Kapazitäten von Mobix Labs; die auf Übernahmen basierende Wachstumsstrategie von Mobix Labs; sowie die zukünftigen Chancen, Wachstumsaussichten und Marktpositionierung von Mobix Labs.

Begriffe wie "voraussehen", "glauben", "fortsetzen", "könnte", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "möglicherweise", "planen", "potenziell", "Position", "anstreben", "sollten", "Ziel", "werden", "würden" und ähnliche Ausdrücke können auf zukunftsgerichtete Aussagen hinweisen, jedoch enthalten nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese kennzeichnenden Begriffe. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen, Meinungen und Annahmen des Managements und sind keine Garantien für die zukünftige Entwicklung.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklichen oder implizierten Ergebnissen abweichen. Diese Risiken umfassen unter anderem, dass Mobix Labs und Vision Aerial letztendlich doch keine endgültigen Vereinbarungen aushandeln oder abschließen; dass die bestätigende Due-Diligence-Prüfung nicht zufriedenstellend abgeschlossen wird; dass die Abschlussbedingungen oder erforderlichen Genehmigungen nicht erfüllt bzw. erteilt werden; dass die geplante Transaktion geändert wird, sich verzögert oder nicht zu den derzeit vorgesehenen Bedingungen oder überhaupt nicht vollzogen wird; dass erwartete Vorteile, Synergien, Kundenchancen, Marktchancen, Wachstumschancen oder strategische Vorteile möglicherweise nicht realisiert werden; dass die Produkte, die Technologie, die Kundenbeziehungen, die Finanzlage, die Verbindlichkeiten, das geistige Eigentum, die Lieferkette, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften oder die Betriebsergebnisse von Vision Aerial von den aktuellen Erwartungen abweichen könnten; dass es Mobix Labs möglicherweise nicht gelingt, Vision Aerial erfolgreich zu integrieren oder Schlüsselpersonal zu halten; dass Mobix Labs möglicherweise nicht erfolgreich in die US-amerikanischen oder internationalen Märkte für Drohnen, autonome Systeme oder Luftbilddaten eintreten, dort konkurrieren oder expandieren kann; dass sich die Wachstumsprognosen für den Markt als unzutreffend erweisen könnten; dass sich die Nachfrage nach in den USA hergestellten Drohnensystemen oder vertrauenswürdigen Luftbildplattformen möglicherweise nicht wie erwartet entwickelt; dass sich die regulatorischen Entwicklungen in der Drohnenbranche ändern könnten; dass die geplante Transaktion oder damit verbundene Finanzierungsvereinbarungen Auswirkungen auf bestehende Aktionäre haben können; sowie die weiteren Risiken, die unter "Risikofaktoren" in den bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen von Mobix Labs beschrieben sind, darunter der jüngste Jahresbericht auf Formular 10-K sowie nachfolgende Quartalsberichte auf Formular 10-Q und aktuelle Berichte auf Formular 8-K.

Marktdaten und Branchenschätzungen, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, stammen aus Quellen Dritter und wurden von Mobix Labs nicht unabhängig überprüft. Leser sollten sich daher nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, die sich ausschließlich auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung beziehen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, verpflichtet sich Mobix Labs weder aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse noch aus anderen Gründen, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren.

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