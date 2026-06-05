Jahrzehntelang wurde weltweit in vielen Bereichen zu wenig investiert. Alte Öl- und Gasbohrlöcher, überlastete Energienetze und ineffiziente Unternehmensprozesse verursachen heute hohe Kosten. Gleichzeitig steigt weltweit der Druck, Emissionen zu reduzieren, Infrastrukturen zu modernisieren und die Produktivität zu erhöhen. Daraus entstehen neue Milliardenmärkte. Besonders spannend erscheinen derzeit Zefiro Methane, Friedrich Vorwerk und Serviceware. Die drei Unternehmen sind in völlig unterschiedlichen Branchen tätig, verfolgen letztlich aber das gleiche Ziel: Sie beseitigen Ineffizienzen und profitieren davon, dass Wirtschaft und Gesellschaft aufräumen und kräftig investieren müssen.Den vollständigen Artikel lesen ...
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