Peru gehört zu den rohstoffreichsten Ländern der Welt. Das Land zählt zu den wichtigsten Produzenten von Kupfer, Silber und Gold und spielt für die globale Versorgung mit Industriemetallen eine zentrale Rolle. Während die Lagerstätten weiterhin mit starken Gehalten überzeugen, richtet sich der Blick der Investoren derzeit verstärkt auf die Politik. Die anstehenden Präsidentschaftswahlen sorgen für Unsicherheit. An den Projekten selbst hat sich dagegen wenig geändert. Explorer meldeten zuletzt Fortschritte, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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