Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Premier American Uranium Corp. und Uranium Royalty Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 04.06.2026, 19:45 Uhr Zürich/Berlin Die 1.200 Gigawattelektrisch (GWe) waren das im Rahmen der Erklärung zur Verdreifachung der Kernenergie (2023, COP28-Konferenz in Dubai) festgelegte Ziel. Damit die Kernenergie-Kapazität ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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