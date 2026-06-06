Silber. Gold. Panuco. Machbarkeitsstudie. Finanzierung. Umsetzung. Bei Vizsla Silver verdichten sich die nächsten Meilensteine - positiv und sichtbar.

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Vizsla Silver Corp.! Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Vizsla Silver Corp. · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 06.06.2026, 9:05 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

bei Vizsla Silver Corp. (WKN: A40EG3) rückt das zu 100% kontrollierte Panuco-Projekt in Mexiko immer weiter ins Zentrum. Silber, Gold, ein historischer Bergbaudistrikt, eine Machbarkeitsstudie mit sehr starken Kennzahlen und neue Entwicklungsschritte machen diese Firma zu einer der auffälligsten Silber-Gold-Storys im aktuellen Rohstoffmarkt.

Panuco ist groß, hochgradig, technisch weit fortgeschritten und finanziell deutlich besser unterlegt als viele andere Entwicklungsprojekte.

Panuco: Ein Projekt mit Milliarden-Nettobarwert!

Das Panuco-Projekt liegt in Sinaloa, Mexiko, und gehört zu den fortgeschrittenen Silber-Gold-Entwicklungsprojekten Nordamerikas. Vizsla Silver (WKN: A40EG3) hat dort durch intensive Bohrprogramme eine bedeutende Ressourcenbasis aufgebaut und die Story vom reinen Explorer in Richtung Projektentwickler weiterentwickelt.

Die Feasibility Study 2025 beschreibt ein Untertage-Minenszenario mit den Lagerstätten Copala und Napoleon sowie einer geplanten Aufbereitungsanlage zur Herstellung von Doré-Barren. Für Anleger zählt vor allem: Aus einer Entdeckung wurde ein technisch geplantes Minenkonzept mit Durchsatz, Investitionskosten, Produktionsprofil und Wirtschaftlichkeitsrechnung.

Die Studie weist eine anfängliche Minenlaufzeit von 9,4 Jahren aus. Über die Laufzeit sollen laut Modell durchschnittlich rund 17,4 Millionen Unzen Silberäquivalent pro Jahr produziert werden. In den ersten fünf Jahren nennt Vizsla sogar rund 20,1 Millionen Unzen Silberäquivalent pro Jahr. Damit würde Panuco im Erfolgsfall zu den sichtbareren neuen Silber-Gold-Minen Nordamerikas zählen.

Noch stärker wirken die Kennzahlen: Bei 35,50 USD Silber und 3.100 USD Gold errechnet die Studie einen Nettobarwert nach Steuern von rund 1,8 Milliarden USD, eine interne Verzinsung von 111% und eine modellierte Kapitalrückflussdauer von nur sieben Monaten. Das ist die finanzielle Klammer der Investmentstory - beeindruckend, aber vollständig abhängig von Annahmen, Umsetzung und Marktbedingungen.

Quelle: Vizsla Silver Corp.

Panuco ist noch keine produzierende Mine und Vizsla Silver hat nach eigenen Angaben noch keine endgültige Produktionsentscheidung getroffen. Eine Bau- oder Produktionsentscheidung hängt unter anderem von Detailplanung, Finanzierung, Genehmigungen, Sicherheitslage, Kostenentwicklung und Marktpreisen ab. Die Kennzahlen der Machbarkeitsstudie sind Modellannahmen, keine Garantie.

Vom Studienwert zur Umsetzung: Verträge, Planung, Bauvorbereitung!

Der nächste Werttreiber ist die Umsetzung. Ende April 2026 vergab Vizsla Silver (WKN: A40EG3) wichtige Verträge für Engineering, Beschaffung und Baumanagement sowie für die Minenplanung. Den EPCM-Auftrag erhielt M3 Engineering & Technology Corp., die Minenplanung übernimmt Mining Plus.

Das ist mehr als ein formaler Schritt. M3 Engineering bringt Erfahrung mit mexikanischen Bergbauprojekten ein, unter anderem mit Los Gatos, Peñasquito, Camino Rojo und Terronera. Der EPCM-Arbeitsbereich betrifft laut Unternehmensmeldung Prozessanlage und Oberflächeninfrastruktur mit einem Wert von rund 170 Millionen USD, endgültige Vertragsbedingungen werden finalisiert. Mining Plus übernimmt die detaillierte Minenplanung.

Quelle: Vizsla Silver Corp.

Genannt wurden unter anderem rund 50 Millionen USD an Entwicklungskapital sowie rund 40 Millionen USD an Erzentwicklung über die nächsten zwei Jahre der Vorproduktion. Für den Kapitalmarkt lautet die Botschaft: Panuco wird nicht nur beschrieben, sondern Schritt für Schritt vorbereitet.

Finanzielle Stärke: Kasse, FIFOMI, Macquarie!

Besonders wichtig ist die Kapitalausstattung. Vizsla Silver (WKN: A40EG3) meldete zum Jahresende 2025 eine Cash-Position von über 450 Millionen USD. Für einen Entwickler ist eine solche Kasse ein zentraler Vorteil, weil Detailplanung, Genehmigungen, Bauvorbereitung,Testarbeiten und spätere Entwicklungsaktivitäten erhebliche Mittel binden.

Zusätzlich erhielt die mexikanische Tochtergesellschaft Minera Canam im Mai 2026 eine unbesicherte Betriebsmittelfazilität über 173 Millionen mexikanische Peso, umgerechnet rund 10 Millionen USD, von FIFOMI, einer staatlich unterstützten mexikanischen Finanzinstitution für den Bergbau. Laufzeit: fünf Jahre. Tilgungsfreie Phase: zwei Jahre für den Kapitalbetrag. Einmalige Kommission: 1,0%.

Dieses Signal ist positiv: mehr Flexibilität, lokale Finanzierung, staatlich unterstützte Bergbauinstitution. Gleichzeitig ersetzt die Fazilität keine Genehmigung, keine Sicherheitsgarantie und keine Produktionsentscheidung. Auch das Macquarie-Mandat über bis zu 200 Millionen USD für eine mögliche Projektfinanzierung bleibt an Bedingungen, Dokumentation und Voraussetzungen gebunden.

Zwei-Gleis-Strategie: Entwickeln und weiter entdecken!

Vizsla (WKN: A40EG3) verfolgt weiter eine Zwei-Gleis-Strategie: Panuco wird technisch in Richtung Entwicklung vorbereitet, während im Distrikt weiter exploriert wird. Das ist wichtig, weil der veröffentlichte Minenplan nicht zwangsläufig das gesamte geologische Potenzial des Systems abbildet.

Für 2026 nannte Vizsla unter anderem Detailplanung, Untertagebohrungen, geophysikalische Arbeiten, Optimierungen und distriktweite Exploration. Besonders das Animas-Zielgebiet lieferte 2025 starke Signale, darunter nach Unternehmensangaben 897 g/t Silberäquivalent über 5,85 Meter. Solche Bohrergebnisse garantieren keine Mine, zeigen aber das zusätzliche Explorationspotenzial des Distrikts.

Das macht die Story besonders reizvoll: Panuco ist bereits durch die Machbarkeitsstudie sichtbar, besitzt aber zusätzlich mögliche Erweiterungs-, Umwandlungs- und Entdeckungschancen. Gelingt die weitere Exploration, könnte das Projekt perspektivisch größer, langlebiger oder noch wertvoller werden. Garantie gibt es dafür nicht.

Fazit: Eine der spannendsten Silber-Gold-Entwicklungsstorys!

Vizsla Silver (WKN: A40EG3) verbindet mehrere starke Faktoren: Silber, Gold, Panuco,Machbarkeitsstudie, 1,8 Milliarden USD NPV, 111% IRR, sieben Monate Kapitalrückflussdauer, starke Kasse, EPCM-Partner, Minenplanung, FIFOMI-Fazilität und weitere Exploration. Für den Silber-Gold-Sektor ist das ein außergewöhnlich dichtes Paket. Wer Vizsla Silver (WKN: A40EG3) beobachtet, blickt auf eine sehr positive, aber nicht risikofreie Entwicklungsstory.

Unterm Strich bleibt Vizsla Silver (WKN: A40EG3) einer der Namen, die Anleger im Silber-Gold-Sektor aufmerksam verfolgen dürften. Wenn das Unternehmen die nächsten technischen, finanziellen, regulatorischen und sicherheitsbezogenen Meilensteine sauber umsetzt, könnte Panuco zu einem der sichtbarsten neuen Silber-Gold-Projekte Nordamerikas werden.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Quellen, Methodik und technische Einordnung

Quellenbasis dieses Werbeartikels sind Unternehmensmeldungen und Präsentations-/Projektinformationen von Vizsla Silver Corp., insbesondere zur Panuco-Feasibility-Study 2025, zum Jahresausblick 2026, zu den EPCM- und Minenplanungsverträgen vom 23.04.2026, zur FIFOMI-Betriebsmittelfazilität vom 26.05.2026 sowie zu den Unternehmensupdates zur Situation in Concordia/Sinaloa. Ergänzend wurden SRC-Rohstoff-Reports, öffentlich zugängliche Unternehmensinformationen sowie eigene journalistische Einordnung genutzt. Intro Bild: Symbolbild, KI generiert

Technische Angaben zum Panuco-Projekt beruhen auf den von Vizsla Silver veröffentlichten Informationen und dem NI-43-101-Kontext. Nach Unternehmensangaben wurden technische und wissenschaftliche Inhalte in den betreffenden Unternehmensmeldungen durch Jesus Velador, Ph.D., MMSA QP, Chief Geologist, als Qualified Person geprüft und genehmigt. Dieser Artikel erstellt keine eigene technische Prüfung, keine eigene Ressourcen-/Reserveberechnung und kein eigenes Bewertungsmodell.

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Wesentliche Chancen: Zu den möglichen Chancen zählen ein positives Edelmetallmarktumfeld, die in der Machbarkeitsstudie ausgewiesenen Projektkennzahlen, mögliche Fortschritte bei Genehmigung, Detailplanung, Finanzierung und Bauvorbereitung, Explorationspotenzial im Panuco-Distrikt, mögliche Ressourcenerweiterungen, mögliche Bewertungsanpassungen bei erfolgreicher Projektentwicklung sowie potenzielle strategische Aufmerksamkeit für fortgeschrittene Silber-Gold-Projekte.

Wesentliche Risiken: Investments in Rohstoffentwickler, Junior-Mining-Gesellschaften sowie ausländische Small- und Mid-Cap-Aktien sind spekulativ und können bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen. Zu den Risiken gehören insbesondere Rohstoffpreis- und Währungsschwankungen, Finanzierungsrisiken, Verwässerungsrisiken, Zins- und Kapitalmarktrisiken, Genehmigungs- und Umweltauflagen, technische und geologische Risiken, Ressourcen-/Reserve- und Modellrisiken, Kostensteigerungen, Bau- und Betriebsrisiken, Lieferketten- und Contractor-Risiken, Sicherheits- und Standortrisiken in Mexiko, regulatorische und politische Risiken, Risiken aus Beziehungen zu lokalen Gemeinden, Liquiditätsrisiken der Aktie sowie allgemeine Markt- und Konjunkturrisiken.

Sensitivität: Die im Artikel genannten Wirtschaftlichkeitskennzahlen beruhen auf Annahmen der Machbarkeitsstudie, unter anderem zu Silber- und Goldpreisen, Wechselkursen, Investitions- und Betriebskosten, Durchsatz, Gehalten, metallurgischen Ausbeuten, Zeitplänen und Genehmigungen. Abweichungen von diesen Annahmen, insbesondere bei Rohstoffpreisen, Kosten, Genehmigungen, Sicherheitslage oder Bauzeitplan, können die Wirtschaftlichkeit wesentlich verändern. Die modellierte Kapitalrückflussdauer, der Nettobarwert und die interne Verzinsung sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

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