© Foto: Dall-EDer globale KI-Boom zeigt erste Risse, nachdem ein heftiger Ausverkauf asiatische Tech-Giganten und Chipwerte erschüttert hat.Die Euphorie rund um Künstliche Intelligenz gerät an den asiatischen Börsen abrupt ins Wanken und lässt Technologieaktien am Montag fallen. Besonders hart traf es Schwergewichte wie SoftBank, Samsung Electronics und TSMC. Tech-Schwergewichte rutschen deutlich ab Der japanische Technologiekonzern SoftBank Group brach um 7,5 Prozent ein und gehörte damit zu den größten Verlierern im asiatischen Handel. Auch die japanische Tech-Aktie Tokyo Electron verlor 6,7 Prozent, während Chiptest-Spezialist Advantest 5 Prozent nachgab. Besonders belastet wurde auch der …
Enthaltene Werte: JP3436100006,JP3571400005,US8740391003,JP3122400009,KR7005930003Den vollständigen Artikel lesen
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