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Montag, 08.06.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
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WKN: A428WZ | ISIN: HK0001294401 | Ticker-Symbol: FZV
Tradegate
05.06.26 | 14:28
0,177 Euro
+4,30 % +0,007
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
ASIEN
1-Jahres-Chart
APAC RESOURCES LTD Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
APAC RESOURCES LTD 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,1670,17307.06.
0,1570,17008:43
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
APAC RESOURCES LTD
APAC RESOURCES LTD Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
APAC RESOURCES LTD0,177+4,30 %
JADE ROAD INVESTMENTS LIMITED0,5600,00 %
MEITU INC0,560+1,34 %
METACON AB0,0080,00 %
PIRAEUS BANK SA8,4000,00 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.