Das Instrument 1CP2 VGG4S09E1210 JADE ROAD INVESTMENTS LTD EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 08.06.2026 und ex Kapitalmassnahme am 09.06.2026The instrument 1CP2 VGG4S09E1210 JADE ROAD INVESTMENTS LTD EQUITY is traded cum capital adjustment on 08.06.2026 and ex capital adjustment on 09.06.2026Das Instrument M5U KYG5966D1051 MEITU INC. DL-,00001 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 08.06.2026 und ex Kapitalmassnahme am 09.06.2026The instrument M5U KYG5966D1051 MEITU INC. DL-,00001 EQUITY is traded cum capital adjustment on 08.06.2026 and ex capital adjustment on 09.06.2026Das Instrument FZV HK0001294401 APAC RESOURCES LTD. ON EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 08.06.2026 und ex Kapitalmassnahme am 09.06.2026The instrument FZV HK0001294401 APAC RESOURCES LTD. ON EQUITY is traded cum capital adjustment on 08.06.2026 and ex capital adjustment on 09.06.2026Das Instrument M16 SE0003086214 METACON AB B EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 08.06.2026 und ex Kapitalmassnahme am 09.06.2026The instrument M16 SE0003086214 METACON AB B EQUITY is traded cum capital adjustment on 08.06.2026 and ex capital adjustment on 09.06.2026Das Instrument AILA US0091262024 AIR LIQUIDE ADR 1/5/EO 11 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 08.06.2026 und ex Kapitalmassnahme am 09.06.2026The instrument AILA US0091262024 AIR LIQUIDE ADR 1/5/EO 11 EQUITY is traded cum capital adjustment on 08.06.2026 and ex capital adjustment on 09.06.2026Das Instrument 5ZT GRS831003009 PIRAEUS BANK EO 1 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 08.06.2026 und ex Kapitalmassnahme am 09.06.2026The instrument 5ZT GRS831003009 PIRAEUS BANK EO 1 EQUITY is traded cum capital adjustment on 08.06.2026 and ex capital adjustment on 09.06.2026