Die größte italienische Bank Intesa will die Traditionsbank MPS für 30,6 Milliarden Euro übernehmen. Damit fährt sie der Mailänder Großbank Unicredit in die Parade, die gerade die Commerzbank-Übernahme vorantreibt. Die italienische Großbank Intesa Sanpaolo hat für den heimischen Konkurrenten Monte dei Paschi di Siena (MPS) ein Übernahmeangebot im Umfang von über 30 Milliarden Euro abgegeben. Den Monte-Paschi-Aktionären werden ein Euro in bar sowie 1,6 eigene Aktien geboten, teilte Intesa am Montag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Euro am Sonntag