As from June 09, 2026, Formpipe Software AB will change issuer name/issuer code/symbol.
Company name is Lasernet Group AB.
Old issuer name: Formpipe Software AB
New issuer name: Lasernet Group AB
New issuer code: LASER
Old symbol: FPIP
New symbol: LASER
ISIN code: SE0001338039
Nasdaq Stockholm AB, Issuer Surveillance, dl-ilasto@nasdaq.com, +46 8 405 7280
Company name is Lasernet Group AB.
Old issuer name: Formpipe Software AB
New issuer name: Lasernet Group AB
New issuer code: LASER
Old symbol: FPIP
New symbol: LASER
ISIN code: SE0001338039
Nasdaq Stockholm AB, Issuer Surveillance, dl-ilasto@nasdaq.com, +46 8 405 7280
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