Panzerdivisionen verlieren ihre Vormachtstellung. Autonome Drohnenschwärme und KI-gesteuerte Systeme definieren die Kriegsführung neu. Das zeigt der Ukraine-Krieg eindrücklich. Milliarden fließen nun in unbemannte Technologien, während alte Doktrinen zerfallen. Wer früh die richtigen Positionen besetzt, kann von diesem historischen Strukturbruch überproportional profitieren. Drei Unternehmen aus unterschiedlichen Marktsegmenten verkörpern diese Transformation: Der europäische Auftragsprofi Rheinmetall, der agile Drohnen-Spezialist Volatus Aerospace und der globale Autonomie-Pionier Lockheed Martin.
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