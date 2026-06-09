Allschwil - Idorsia hat seine Finanzierung neu geordnet und sich damit zusätzlichen finanziellen Spielraum verschafft. Wie das Biopharmaunternehmen am Dienstag mitteilte, wurde mit von Pharmakon Advisors verwalteten Fonds eine neue, besicherte Kreditvereinbarung über bis zu 250 Millionen Franken abgeschlossen. Der Kredit hat eine Laufzeit von fünf Jahren und wird zu einem festen Zinssatz von 7 Prozent verzinst. In einem ersten Schritt erhält Idorsia ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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