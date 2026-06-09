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SOWITEC group GmbH verkauft 14,4 MW Windpark an Stadtwerke Stuttgart



09.06.2026 / 11:54 CET/CEST

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SOWITEC group GmbH verkauft 14,4 MW Windpark an Stadtwerke Stuttgart



Sonnenbühl, 9. Juni 2026 - Die SOWITEC group GmbH, Entwickler von Erneuerbare-Energien-Projekten im Wind- und Solarbereich, hat den Windpark Creußen III im Landkreis Bayreuth an die Stadtwerke Stuttgart veräußert. Mit dem Repowering-Projekt leisten beide Unternehmen einen wichtigen Beitrag zum Ausbau der erneuerbaren Energien in Süddeutschland und zur nachhaltigen Stromversorgung. Der Windpark Creußen III umfasst zwei moderne Windenergieanlagen des Typs Vestas V172 mit einer Leistung von jeweils 7,2 MW. Die installierte Gesamtleistung des Projekts beträgt damit 14,4 MW. Die Anlagen sollen künftig jährlich rund 34 Gigawattstunden klimafreundlichen Strom erzeugen - ausreichend zur Versorgung von etwa 11.600 Haushalten. Im Rahmen des Repowering-Vorhabens werden drei bestehende Windenergieanlagen zurückgebaut und durch leistungsstärkere Anlagen ersetzt. Die neue Anlagentechnologie mit einem Rotordurchmesser von 172 Metern und einer Nabenhöhe von 175 Metern ermöglicht eine deutlich effizientere Nutzung der Windverhältnisse am Standort. Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung für das Projekt wurde im Juni 2025 erteilt. Im August 2025 erhielt das Vorhaben den Zuschlag im Rahmen der EEG-Ausschreibung. Die Stadtwerke Stuttgart haben im April 2026 die Geschäftsanteile inklusive der Projektrechte übernommen. Auf der Basis eines parallel zur Transaktion abgeschlossenen Projektentwicklungsvertrags verantwortet die SOWITEC group GmbH die schlüsselfertige Entwicklung und Realisierung des Windparks bis zur Inbetriebnahme. Darüber hinaus übernimmt SOWITEC den Rückbau der bestehenden Anlagen. Die Inbetriebnahme des Windparks ist für Dezember 2027 geplant. Frank Hummel, CEO der SOWITEC group GmbH: "Mit dem Verkauf des Windparks Creußen III an die Stadtwerke Stuttgart setzen wir unsere erfolgreiche Zusammenarbeit mit kommunalen Energieversorgern fort und schaffen gemeinsam die Grundlage für eine nachhaltige und regionale Energieversorgung. Das Projekt zeigt beispielhaft, wie bestehende Windstandorte durch modernes Repowering deutlich effizienter genutzt werden können. Durch den Einsatz leistungsstärkerer Anlagentechnologie steigern wir nicht nur die Stromerzeugung am Standort erheblich, sondern leisten zugleich einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der Ausbau- und Klimaziele in Deutschland. Besonders freut uns, dass wir das Projekt auch nach dem Verkauf weiterhin bis zur schlüsselfertigen Inbetriebnahme begleiten und unsere umfassende Expertise in Entwicklung und Realisierung einbringen können."



Kontakt:

Frank Hummel

SOWITEC group GmbH

07128 38 08-20

frank.hummel@sowitec.com Frank Ostermair, Linh Chung

IR4value GmbH

0211 17 80 47-20

linh.chung@ir4value.de



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