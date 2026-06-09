© Foto: OpenAIEli Lilly setzt mit AlzeCure auf eine Alzheimer-Tablette - und lässt die Aktie des kleinen Biotechs um mehr als 550 Prozent explodieren.Eli Lilly hat mit AlzeCure Pharma einen Kooperations- und Lizenzvertrag über potenziell mehr als 1 Milliarde US-Dollar für das Alzheimer-Projekt Alzstatin ACD680 von AlzeCure Pharma unterzeichnet. Das in Schweden börsennotierte, auf Alzheimer spezialisierte Unternehmen erhält von dem Pharmariesen eine Vorauszahlung von 10 Millionen US-Dollar. Laut einer Pressemitteilung vom Dienstag hat es zudem Anspruch auf Meilensteinzahlungen und gestaffelte Umsatzbeteiligungen im mittleren einstelligen Prozentbereich. Der Abschluss des Geschäfts steht weiterhin unter …
Enthaltene Werte: US5324571083,SE0010133785Den vollständigen Artikel lesen
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