Als Plusvisionen zuletzt, vor ziemlich genau sechs Monaten, über Lion E-Mobility berichtete [siehe auch HIER], stand die Aktie rund einen Euro tiefer bei 1,19 Euro und es stellte sich die Frage nach einer Stabilisierung der Geschäfte des Lithium-Ionen-Batteriepackspezialisten. Inzwischen hat sich die Situation (etwas) gelichtet und Lion E-Mobility weiß Positives zu vermelden. Am 27. Mai 2026 gab das Unternehmen einen wichtigen Projekterfolg in ihrem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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