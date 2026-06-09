Partnerschaft integriert den patentierten Deep Transformer Decoder von Quantum X Labs mit der OPX-Steuerungsplattform von Quantum Machines

Tel Aviv, Israel, 9. Juni 2026 / IRW-Press / Quantum X Labs Inc. (Nasdaq: QXL) ("Quantum X Labs" oder das "Unternehmen"), ein Unternehmen für fortschrittliche Quantentechnologien, und IQCC, ein Unternehmen von Quantum Machines, haben heute die Unterzeichnung einer strategischen Kooperationsvereinbarung bekannt gegeben. Im Rahmen dieser Vereinbarung wird Quantum X Labs seine KI-basierte Technologie zur Quantenfehlerkorrektur auf der Quantensteuerungsinfrastruktur von Quantum Machines evaluieren. Das Hauptziel besteht darin, den proprietären KI-gestützten Fehlerkorrekturalgorithmus von Quantum X Labs in einer vollständig integrierten Hard- und Softwareumgebung zu testen.

Im Rahmen der Zusammenarbeit wird die KI-basierte Dekodierungstechnologie von Quantum X Labs auf der Quantencomputing-Infrastruktur von IQCC getestet. Ziel ist es, ihre Eignung für zukünftige Anwendungen der Quantenfehlerkorrektur zu untersuchen.

IQCC wird Zugang zu seiner Infrastruktur für Quantensteuerung und -orchestrierung bereitstellen, einschließlich des Echtzeit-Quantencontrollers OPX1000, der von führenden Forschungseinrichtungen und kommerziellen Quantencomputing-Programmen weltweit eingesetzt wird. Die Systeme von IQCC sind darauf ausgelegt, zukünftige Feedback-Prozesse mit geringer Latenz sowie Anwendungen der Quantenfehlerkorrektur zu unterstützen.

"Diese Zusammenarbeit stellt einen wichtigen Meilenstein auf unserem Weg dar, unseren KI-basierten Decoder mit realen Daten aus Quantenhardware zu validieren", sagte Prof. Nir Sharon, Chief Quantum Technology Scientist bei Quantum X Labs. "Durch die Zusammenarbeit mit IQCC und Quantum Machines erhalten wir Zugang zu einer hoch angesehenen Quantencomputing-Umgebung, die es uns ermöglicht, unsere Technologie unter realistischen Betriebsbedingungen zu evaluieren und den Weg in die praktische Anwendung zu beschleunigen."

Dr. Nir Alfasi, General Manager von IQCC, erklärte: "Quantenfehlerkorrektur gilt weithin als eine der zentralen Herausforderungen auf dem Weg zu großskaligem Quantencomputing. Durch den Zugang zu fortschrittlicher Quanteninfrastruktur ermöglicht IQCC Forschenden und Unternehmen, neue Ansätze unter realistischen Bedingungen zu untersuchen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Quantum X Labs bei der Evaluierung ihres KI-basierten Decoders auf realer Quantenhardware."

Über Quantum X Labs Inc.

Quantum X Labs Inc. und seine Tochtergesellschaften konzentrieren sich auf Quantentechnologie, digitale Werbung und Computing sowie KI-Lösungen für Unternehmen. Quantum X Labs Ltd. entwickelt und vermarktet Quantenalgorithmen für die Bereiche Transport, Wirkstoffforschung und Sicherheit sowie quantenbasierte Alternativen zu GPS-Systemen und Lösungen für hochpräzise Quantensensorik. Gix Media entwickelt verschiedene technologische Softwarelösungen zur Automatisierung, Optimierung und Monetarisierung von Internetkampagnen, um Internetnutzerverkehr für seine Kunden zu generieren und weiterzuleiten. Metagramm entwickelt Software zur Korrektur grammatikalischer Fehler und bietet Werkzeuge für das Schreiben und Korrekturlesen sowie Funktionen für Grammatik, Rechtschreibung, Zeichensetzung und Stil. Darüber hinaus umfasst das Angebot Übersetzungs- und mehrsprachige Wörterbuchlösungen auf Basis von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen.

Für weitere Informationen zu Quantum X Labs besuchen Sie bitte:

https://quantumxlabs.xyz/

Über IQCC

Das Israeli Quantum Computing Center ist die Forschungs- und Entwicklungsplattform von Quantum Machines. Es bietet Quantenhardware verschiedener Anbieter, Zugang für akademische und industrielle Nutzer sowie eine Umgebung für Benchmarking, Algorithmenentwicklung und Hardwareevaluierung. Das IQCC betreibt mehrere Quantenprozessoren und fortschrittliche Steuerungssysteme und ermöglicht Forschenden, verschiedene Ansätze des Quantencomputings innerhalb einer einheitlichen Infrastruktur zu untersuchen. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, die Zusammenarbeit zu fördern, Quantentechnologien zu beschleunigen und den praktischen Zugang zu modernsten Quantensystemen zu erweitern.

Über Quantum Machines

Quantum Machines (QM) ist der weltweit führende Anbieter hybrider Quanten-Klassik-Steuerungslösungen. Die Orchestration Platform des Unternehmens koordiniert Quanten- und klassische Prozesse, um Reibungsverluste zu reduzieren und die Leistung über den gesamten Technologie-Stack hinweg zu optimieren. Durch die Bereitstellung einer einheitlichen Hard- und Softwareinfrastruktur, die jede Qubit-Technologie unterstützt, ermöglicht QM Forschenden und Entwicklern schnelle Iterationen, die Lösung technischer Herausforderungen und die Skalierung von Systemen, die bislang als nicht realisierbar galten.

Weitere Informationen finden Sie unter:

https://www.quantum-machines.co/

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der "Safe Harbor"-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 sowie anderer US-Bundeswertpapiergesetze. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zu den strategischen und geschäftlichen Plänen von Quantum X Labs und seinen Tochtergesellschaften, zu Technologien, Beziehungen, Zielen und Erwartungen hinsichtlich des Geschäfts und Wachstums, zu den Auswirkungen von Trends und dem Interesse am Geschäft des Unternehmens, zu geistigem Eigentum, Produkten sowie zu zukünftigen Ergebnissen, operativen Tätigkeiten, der finanziellen Leistung und Lage des Unternehmens. Solche Aussagen können durch Begriffe wie "kann", "anstreben", "wird", "in Betracht ziehen", "wahrscheinlich", "annehmen", "schätzen", "erwarten", "vorhersehen", "beabsichtigen", "glauben", "nicht glauben", "abzielen", "prognostizieren", "planen", "projizieren", "fortsetzen", "Potenzial", "Ausblick", "Zielsetzung", "Perspektive", "Trends", "zukünftig", "könnte", "würde", "sollte", "Ziel", "auf Kurs" oder deren Verneinungen, Abwandlungen sowie ähnliche Begriffe identifiziert werden. Solche Formulierungen beziehen sich im Allgemeinen auf zukünftige oder zukunftsgerichtete Aussagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine historischen Tatsachen und basieren auf den aktuellen Erwartungen, Einschätzungen und Prognosen des Managements, von denen viele ihrer Natur nach mit Unsicherheiten behaftet sind. Diese Erwartungen, Einschätzungen und Prognosen werden nach bestem Wissen und Gewissen abgegeben. Es kann jedoch keine Gewähr dafür übernommen werden, dass die Erwartungen, Einschätzungen und Prognosen des Managements eintreten werden. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder angedeuteten Ergebnissen abweichen.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächliche Entwicklung oder die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen Ergebnissen abweichen. Eine ausführlichere Beschreibung der Risiken und Unsicherheiten, die das Unternehmen betreffen, findet sich in den regelmäßig bei der Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereichten Berichten des Unternehmens, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Risikofaktoren im zuletzt veröffentlichten Jahresbericht auf Formular 10-K sowie in nachfolgenden Einreichungen bei der SEC.

Zukunftsgerichtete Aussagen gelten ausschließlich zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um tatsächliche Ergebnisse, nachfolgende Ereignisse oder Umstände, Änderungen von Annahmen oder andere Faktoren, die die zukunftsgerichteten Informationen beeinflussen, widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Sollte das Unternehmen eine oder mehrere zukunftsgerichtete Aussagen aktualisieren, darf daraus nicht geschlossen werden, dass weitere Aktualisierungen in Bezug auf diese oder andere zukunftsgerichtete Aussagen erfolgen werden.

Verweise und Links auf Internetseiten werden ausschließlich als Service bereitgestellt. Die auf diesen Internetseiten enthaltenen Informationen werden nicht durch Verweis Bestandteil dieser Pressemitteilung. Das Unternehmen übernimmt keine Verantwortung für die Inhalte von Internetseiten Dritter.

Kontakt für Investor Relations

Michal Efraty

Investor Relations

mailto:michal@efraty.com

Quelle

Quantum X Labs Inc.

Die hierin geäußerten Ansichten und Meinungen sind die Ansichten und Meinungen des jeweiligen Autors und spiegeln nicht zwangsläufig die Ansichten und Meinungen der Nasdaq, Inc. wider.

Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die originale Pressemitteilung hier aufrufen: https://www.nasdaq.com/press-release/quantum-x-labs-and-iqcc-quantum-machines-company-sign-strategic-collaboration



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=US9267113002Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.