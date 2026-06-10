DJ PTA-News: HausVorteil AG: HausVorteil AG erweitert Erlaubnisbasis für Immobiliardarlehen und Versicherungen

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

HausVorteil AG: HausVorteil AG erweitert Erlaubnisbasis für Immobiliardarlehen und Versicherungen

Deutschland (pta000/10.06.2026/07:00 UTC+2)

• HausVorteil AG erhält Erlaubnisse nach -- 34i GewO und -- 34d GewO • Eintragung in die Vermittlerregister schafft Grundlage für Ausbau von BodoBroker • Kunden und Investoren sollen künftig Zugang zu Immobilien-, Finanzierungs- und Versicherungslösungen auseiner Hand erhalten

Deutschland, 10. Juni 2026 - Die HausVorteil AG (Ticker: KA1 / ISIN: DE000A31C222) hat von der Handelskammer Hamburg die Erlaubnisse als Immobiliardarlehensvermittler gemäß -- 34i GewO sowie als Versicherungsvermittler gemäß -- 34d GewO erhalten. Zudem wurde die Gesellschaft in die entsprechenden Vermittlerregister eingetragen. Damit erweitert HausVorteil die regulatorische Grundlage für den weiteren Ausbau der Plattform BodoBroker und schafft zusätzliche Voraussetzungen, um immobilienbezogene Finanzierungs- und Versicherungslösungen strukturiert in das bestehende Geschäftsmodell einzubinden.

Mit den neuen Erlaubnissen kann die HausVorteil AG ihr Leistungsangebot rund um Equity Release, Immobilienvermittlung und strukturierte Immobilientransaktionen künftig gezielt ergänzen. Ziel ist es, Eigentümern, Investoren und professionellen Marktteilnehmern über BodoBroker nicht nur Zugang zu geeigneten Immobilienopportunitäten zu bieten, sondern perspektivisch auch ergänzende Lösungen in den Bereichen Immobiliardarlehen und Versicherungen bereitzustellen.

Im Bereich der Immobiliardarlehensvermittlung plant HausVorteil, künftig als Partner der ProHyp sowie in Zusammenarbeit mit ausgewählten Maklerpools geeignete Finanzierungsangebote zu vermitteln. Damit soll BodoBroker zu einer Plattform ausgebaut werden, über die Immobilienangebote, Finanzierungslösungen und transaktionsbezogene Dienstleistungen effizienter zusammengeführt werden können. Für Investoren kann dies insbesondere bei der Prüfung und Umsetzung von Ankäufen, Co-Buyer-Strukturen, Grundstücksankäufen mit Erbbaurecht oder anderen Equity-Release-Modellen einen zusätzlichen Mehrwert schaffen.

Auch im Versicherungsbereich eröffnet die Erlaubnis nach -- 34d GewO neue Möglichkeiten. Im Umfeld von Immobilientransaktionen, Finanzierungen und langfristigen Nutzungskonzepten bestehen regelmäßig versicherungsbezogene Fragestellungen. Hierzu zählen beispielsweise Gebäudeversicherungen, Haftpflichtlösungen, Absicherungen im Zusammenhang mit Finanzierung und Eigentum sowie weitere produktabhängige Versicherungsthemen. HausVorteil beabsichtigt, diese Themen künftig über geeignete Partnerstrukturen und Maklerpools in das Plattformangebot einzubinden.

"Mit den Erlaubnissen nach -- 34i GewO und -- 34d GewO schaffen wir eine wichtige Grundlage für den nächsten Entwicklungsschritt von BodoBroker. Unser Ziel ist es, Immobilien, Finanzierungspartner, Versicherungsanbieter, Investoren und Kunden stärker miteinander zu vernetzen. Gerade bei Equity-Release-Strukturen entstehen häufig komplexe Schnittstellen zwischen Immobilienwert, Finanzierung, Absicherung und langfristiger Nutzung. Hier wollen wir künftig zusätzliche Mehrwerte schaffen und relevante Lösungen aus einer Hand zugänglich machen", erklärt Sören Ploschke, CFO der HausVorteil AG.

Für die HausVorteil AG ist die Erweiterung der Erlaubnisbasis ein weiterer Baustein der Plattform- und Kapitalmarktstrategie. Während BodoBroker bereits als digitaler Zugangspunkt für Investoren und ausgewählte Immobilienopportunitäten im Bereich Equity Release positioniert ist, soll die Plattform künftig stärker zu einem ganzheitlichen Netzwerk für Immobilieneigentümer, Investoren, Finanzierungspartner, Versicherungsanbieter und spezialisierte Dienstleister ausgebaut werden.

Die konkrete Vermittlung von Immobiliardarlehen und Versicherungen erfolgt dabei nach Maßgabe der jeweils einschlägigen gesetzlichen Vorgaben sowie abhängig von Produkt, Anbieter und individueller Kundensituation. Durch die Zusammenarbeit mit etablierten Partnern, Maklerpools und Finanzierungsplattformen soll ein breites Spektrum geeigneter Lösungen zugänglich gemacht werden, ohne dass HausVorteil hierfür eigene Bank- oder Versicherungsprodukte emittiert.

Mit dem erweiterten Leistungsangebot verfolgt HausVorteil das Ziel, die Abwicklung immobilienbezogener Transaktionen weiter zu professionalisieren. Eigentümer sollen künftig leichter Zugang zu passenden Liquiditäts-, Finanzierungs- und Absicherungslösungen erhalten. Investoren können zugleich von einer strukturierteren Transaktionsvorbereitung, besseren Anschlussprozessen und einer stärkeren Einbindung relevanter Dienstleister profitieren.

Über HausVorteil Die HausVorteil AG (Ticker: KA1 / ISIN: DE000A31C222), gegründet im Jahr 2021, ist ein auf Equity Release spezialisiertes Immobilienunternehmen. Die Gesellschaft vermittelt Immobilien sowie innovative Rekapitalisierungsprodukte an professionelle Investoren und eigene Ankaufgesellschaften und ermöglicht damit Eigentümerinnen und Eigentümern von Wohnimmobilien einen flexiblen Zugang zu Liquidität, ohne das eigene Zuhause aufgeben zu müssen.

Die von der 100%igen Tochtergesellschaft HV GenerationsKapital GmbH emittierte Anleihe "HV GenerationsKapital 2026" (ISIN: DE000A460CR6; www.GenerationsKapital.de) ermöglicht es Anlegern, über Fremdkapital am Ankauf von Immobilien zu partizipieren, die über die Plattform der HausVorteil AG vermittelt werden.

Die Equity-Releas-Plattform "BodoBroker" (www.BodoBroker.com) bietet qualifizierten Investoren und Partnern direkten Zugang zu ausgewählten Investmentopportunitäten. Über diese Plattform werden regelmäßig konkrete Transaktionen im Bereich Equity Release Immobilien vorgestellt und zur Vermittlung angeboten.

Hinweis: Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements beruhen. Die tatsächliche Entwicklung kann hiervon abweichen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Sören Ploschke (CFO) Tel.: +49 40 237 244 001 E-Mail: Invest@HausVorteil.de

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: HausVorteil AG Am Sandtorkai 71 20457 Hamburg Deutschland Ansprechpartner: Sören Ploschke Tel.: +49 40 237 244 001 E-Mail: invest@hausvorteil.de Website: www.hausvorteil.de ISIN(s): DE000A31C222 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Frankfurt, München (m:access)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1781067600833 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

June 10, 2026 01:00 ET (05:00 GMT)