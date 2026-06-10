Mitteilung der HausVorteil AG:

HausVorteil AG erweitert Erlaubnisbasis für Immobiliardarlehen und Versicherungen

- HausVorteil AG erhält Erlaubnisse nach § 34i GewO und § 34d GewO

- Eintragung in die Vermittlerregister schafft Grundlage für Ausbau von BodoBroker

- Kunden und Investoren sollen künftig Zugang zu Immobilien-, Finanzierungs- und Versicherungslösungen aus einer Hand erhalten

Die HausVorteil AG (Ticker: KA1 / ISIN: DE000A31C222) hat von der Handelskammer Hamburg die Erlaubnisse als Immobiliardarlehensvermittler gemäß § 34i GewO sowie als Versicherungsvermittler gemäß § 34d GewO erhalten. Zudem wurde die Gesellschaft in die entsprechenden Vermittlerregister eingetragen. Damit erweitert HausVorteil die regulatorische Grundlage für den weiteren Ausbau der Plattform BodoBroker und schafft zusätzliche Voraussetzungen, um immobilienbezogene Finanzierungs- und Versicherungslösungen strukturiert in das bestehende ...

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