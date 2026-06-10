Eschborn (ots) -Bei welchen Unternehmen arbeiten Menschen in Deutschland am liebsten - und warum? Die Ergebnisse der Randstad Employer Brand Research 2026 geben darauf eine klare Antwort: Standen im vergangenen Jahr noch drei Automarken auf den ersten Rängen, belegt in diesem Jahr Siemens den ersten Platz im Ranking der beliebtesten Arbeitgeber, gefolgt von Daimler (Mercedes-Benz) und BMW. "Diese Wahl zeigt, dass weiterhin vor allem Industrie-, Technologie- und Automobilmarken besonders begehrt sind", sagt Henri Viswat, CEO von Randstad Deutschland. "Trotz der herausfordernden Wirtschaftslage bieten diese nicht nur eine gute Reputation, sondern sind vor allem auch durch ihre State-of-the-Art-Technologien sehr reizvoll für Beschäftigte."Die TOP 10 der beliebtesten Arbeitgeber Deutschlands in 2026(Die Erhebung der Daten für die Randstad Employer Brand Research 2026 fand im Januar 2026 statt.)1. Siemens (2025: Rang 6)2. Daimler (Mercedes-Benz) (2025: Rang 3)3. BMW (2025: Rang 5)4. B. Braun Melsungen (2025: nicht in Top 20)5. T-Systems (2025: Rang 16)6. SAP (2025: Rang 10)7. Boehringer Ingelheim (2025: Rang 12)8. Gruner + Jahr (2025: nicht in Top 20)9. Bosch (2025: Rang 4)10. Fraunhofer-Gesellschaft (2025: Rang 15)Was Arbeitgeber attraktiv macht: Gehalt ist nicht mehr SpitzenkriteriumWährend im Jahr 2025 in den Top 5 der wichtigsten Gründe für die Arbeitgeberwahl noch Vergütung an erster Stelle stand, ändert sich in diesem Jahr das Lagebild. Als wichtigstes Kriterium gaben die Befragten Jobsicherheit an - bei diesem Kriterium punktet B. Braun Melsungen besonders stark und schafft es auch deswegen in diesem Jahr in die Top 10. Arbeitsatmosphäre und Work-Life-Balance liegen auf Platz 2 und 3. Das Kriterium "Vergütung und Benefits" rutschte dagegen auf den 4. Platz ab, gefolgt von Chancengerechtigkeit.Wenn Beschäftigte sich allerdings zwischen den einzelnen Kriterien entscheiden müssen, gewinnen Gehalt und Work-Life-Balance - Kriterien, die beispielsweise für den Aufstieg von T-Systems in diesem Jahr ausschlaggebend sind - gegenüber den anderen Faktoren. Das bedeutet: Jobsicherheit ist die wichtigste Basis, aber bei Abwägungen bleiben andere Kriterien wichtig.Warum Siemens, Daimler und BMW so beliebt sindDie drei beliebtesten Arbeitgeber Deutschlands stehen jeweils für eine Kombination aus technologischer Stärke und hoher Reputation. Sowohl bei Siemens als auch Daimler (Mercedes-Benz) und BMW ist State-of-the-Art-Technologie der wichtigste Attraktivitätsfaktor für Beschäftigte. Ihr guter Ruf gehört bei allen drei Unternehmen ebenfalls zu den Top-3-Kriterien. Während bei Siemens und Daimler (Mercedes-Benz) außerdem attraktive Vergütung und Benefits hervorgehoben werden, punktet BMW mit der Führungsstärke des Managements."Arbeitgebermarken entstehen nicht durch einzelne Leistungen, sondern durch ein überzeugendes Gesamtbild, das Beschäftigte mit einem Unternehmen verbinden", ordnet Henri Viswat die Studienergebnisse ein. "Die diesjährigen Top-Arbeitgeber zeigen, dass vor allem die Verbindung von Innovation und Stabilität, gepaart mit Flexibilität und einem guten Ausgleich zwischen Privatem und Beruflichem, Arbeitgebermarken stark macht."Über die Studie Randstad Employer Brand ResearchBei welchen Unternehmen wollen wir arbeiten - und warum? Das ermittelt die Studie Randstad Employer Brand Research (https://www.randstad.de/hr-portal/employer-branding/employer-brand-research/), die von unabhängigen namhaften Instituten seit 26 Jahren in inzwischen 34 Ländern weltweit durchgeführt wird. Drei Elemente stehen dabei im Fokus: der Bekanntheitsgrad und die Attraktivität der abgefragten Unternehmen sowie die einzelnen Schlüsselfaktoren, die einen attraktiven Arbeitgeber ausmachen. Mehr als 160.000 Arbeitnehmer:innen und Arbeitsuchende zwischen 18 Jahren und Rentenalter wurden Anfang 2026 in Online-Interviews befragt. In Deutschland umfasst das Panel 4.331 Personen.Über RandstadRandstad ist einer der weltweit führenden Personaldienstleister mit dem Ziel, so spezialisiert und so fair zu werden wie kein anderes Unternehmen in der Welt der Arbeit. Wir sind Partner für Talente und Kunden und kennen den Arbeitsmarkt genau. Durch unsere vier Spezialisierungen - Operational, Professional, Digital und Enterprise - unterstützen wir Unternehmen dabei, mit leistungsfähigen, vielfältigen und agilen Teams erfolgreich zu sein. Wir bieten Menschen mit jeglichem Hintergrund faire Jobchancen und helfen ihnen, mit der sich stetig wandelnden Arbeitswelt mitzuhalten.Randstad Deutschland ist mit rund 28.200 Mitarbeitenden, darunter 1.800 internen, und 390 Standorten in 270 Städten vertreten. Unser Umsatzvolumen umfasste 2025 1,493 Milliarden Euro. CEO ist Henri Viswat.Seit über 55 Jahren in Deutschland aktiv, gehört Randstad Deutschland zur 1960 in Amsterdam gegründeten und dort börsennotierten Randstad N.V. mit Sitz im niederländischen Diemen. 2025 hat Randstad mit rund 38.000 Mitarbeitenden weltweit mehr als 1,7 Millionen Personen in 39 Ländern bei ihrer Suche nach einem für sie passenden Job geholfen sowie fast 150.000 Kunden unterstützt und damit einen Gesamtumsatz von 23,1 Milliarden Euro erwirtschaftet.Weitere Informationen: www.randstad.dePressekontakt:Randstad Deutschland PressestelleBettina DeschFrankfurter Straße 10065760 EschbornFon +49 1525 450 9349E-Mail: presse@randstad.dewww.randstad.deOriginal-Content von: Randstad Deutschland GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/13588/6291563