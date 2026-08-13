Die BMW-Aktie versucht sich seit mehreren Wochen im Bereich um 58 € zu stabilisieren. Überzeugend fällt dieser Bodenbildungsversuch bislang jedoch nicht aus. Mit aktuell 59,34 € notiert der Titel weiterhin unter dem Widerstand bei 61,20 € und vor allem unterhalb des seit Monaten dominierenden Abwärtstrends. Damit bleibt das Risiko bestehen, dass die vermeintliche Bodenbildung lediglich eine Zwischenstation auf dem Weg zu nochmals tieferen Kursen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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