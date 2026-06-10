Evonik Industries hat die Produktion von Anionenaustauschmembranen (AEM) für Elektrolyseure im industriellen Maßstab aufgenommen. Die Membranen werden am Standort Marl hergestellt und vom Unternehmen entwickelt und vertrieben. Nach Angaben von Evonik erlaubt die Produktionsanlage die Fertigung von Membranen für Elektrolyseure mit einer Leistung von mehr als 2,5 Gigawatt pro Jahr. Nach Angaben des Unternehmens richtet sich der Ausbau der Aktivitäten nach der wachsenden Nachfrage nach kostengünstigen Elektrolysetechnologien. Ziel sei es, die AEM-Technologie schneller in industrielle Anwendungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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